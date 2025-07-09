Ο ΑΣΕΠ εξακολουθεί να αγνοεί τους επαγγελματίες μεταφραστές, σημειώνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών.

Αναλυτικά καταγγέλλει:

Στην τελευταία αναρτημένη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναφέρεται: «Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (η οποία καταργήθηκε στις 31/8/2021 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 478 του ν.4781/2021) ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι από 1.9.2021, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στην διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr.»

Ας εξετάσουμε τι ακριβώς λέει (ή πιο σωστά, τι δεν λέει) η προκήρυξη:

Το Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών

Το 2021, με το πρόσχημα της αναδιάρθρωσης της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ και χωρίς τη συμβολή του κόσμου της μετάφρασης και των ενώσεων που την εκπροσωπούν, συστάθηκε το Σώμα Πιστοποιημένων (;) Μεταφραστών. Όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο το 2021 αγνοήθηκαν επιδεικτικά. Το αποτέλεσμα; Ουδείς γνωρίζει τα τυπικά έστω προσόντα των ενταγμένων στο μητρώο μεταφραστών, το επίπεδο των σπουδών τους και τον τρόπο ένταξής τους.

Οι πρεσβείες / Τα προξενεία

Οι πρεσβείες και τα προξενεία ξένων χωρών στην Ελλάδα συνεργάζονται είτε κατ’ επιλογή είτε με σύμβαση με μεταφραστές-μέλη των ενώσεων της ημεδαπής (όπως η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών), τους οποίους όμως αποκλείουν το ΥΠΕΞ και ο ΑΣΕΠ.

Οι δικηγόροι

Η κατοχύρωση δικαιώματος εκπόνησης νόμιμων μεταφράσεων από τους δικηγόρους προκύπτει κυρίως από το άρθρο 36 παρ. 2 περ. γ’ νόμου 4194/2013 του Κώδικα περί Δικηγόρων, καθώς και από το άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ωστόσο, οι δικηγόροι προσέρχονται ως ανταγωνιστές των επαγγελματιών μεταφραστών με πολύ λιγότερα προσόντα γλωσσομάθειας, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να επικυρώνουν μεταφράσεις με τίτλο γλωσσικής επάρκειας επιπέδου Γ2, χωρίς σπουδές στη μετάφραση. Με απλά λόγια, ένας δικηγόρος δικαιούται να επικυρώνει μεταφράσεις επειδή κάποτε απέκτησε πτυχίο Proficiency. Ένας επαγγελματίας μεταφραστής με μακρόχρονη εμπειρία και σπουδές στο αντικείμενο, όχι. Μάλιστα, πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγόρο για τη σφραγίδα της επικύρωσης, επιβαρύνοντας επιπλέον τον πελάτη του με την αμοιβή του δικηγόρου.