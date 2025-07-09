ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έρευνα «καμπανάκι» από το Imperial: 2.300 θάνατοι σε 12 ευρωπαϊκές πόλεις λόγω καύσωνα την περασμένη εβδομάδα
Ειδήσεις
17:26 - 09 Ιουλ 2025

Έρευνα «καμπανάκι» από το Imperial: 2.300 θάνατοι σε 12 ευρωπαϊκές πόλεις λόγω καύσωνα την περασμένη εβδομάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Περίπου 2.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αίτια που σχετίζονται με τη ζέστη σε 12 ευρωπαϊκές πόλεις κατά τη διάρκεια του σοβαρού καύσωνα που έληξε την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ταχεία επιστημονική ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (9/7).

Όπως αναμεταδίδει το Reuters, η μελέτη αφορούσε τις 10 ημέρες, που έληξαν στις 2 Ιουλίου, κατά τις οποίες μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης επλήγησαν από ακραία ζέστη, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία και πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Γαλλία.

Από τους 2.300 ανθρώπους που εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι 1.500 θάνατοι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, η οποία έκανε τον καύσωνα πιο σοβαρό, σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήχθη από επιστήμονες του Imperial College του Λονδίνου και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου.

«Η κλιματική αλλαγή τον έκανε σημαντικά πιο ζεστό από ό,τι θα ήταν, γεγονός που με τη σειρά του τον καθιστά πολύ πιο επικίνδυνο», δήλωσε ο δρ Μπεν Κλαρκ, ερευνητής στο Imperial College του Λονδίνου.

Η μελέτη κάλυψε 12 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη, το Λονδίνο και το Μιλάνο, όπου οι ερευνητές δήλωσαν ότι η κλιματική αλλαγή αύξησε τις θερμοκρασίες καύσωνα έως και 4 βαθμούς Κελσίου.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν καθιερωμένα επιδημιολογικά μοντέλα και ιστορικά δεδομένα θνησιμότητας για να εκτιμήσουν τον αριθμό των θανάτων, ο οποίος αντικατοπτρίζει τους θανάτους στους οποίους η θερμότητα ήταν η βασική αιτία θανάτου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η έκθεση επιδείνωσε προϋπάρχουσες συνθήκες υγείας.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν μεθόδους που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους για να παράγουν γρήγορα τον εκτιμώμενο αριθμό των θανάτων, επειδή οι περισσότεροι θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη δεν αναφέρονται επίσημα και ορισμένες κυβερνήσεις δεν δημοσιεύουν αυτά τα δεδομένα.

Ο περασμένος μήνας ήταν ο τρίτος θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί στον πλανήτη, πίσω από τον ίδιο μήνα του 2024 και του 2023, ανέφερε η Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της ΕΕ σε μηνιαίο δελτίο την Τετάρτη.

Η Δυτική Ευρώπη βίωσε τον θερμότερο Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ, με μεγάλο μέρος της περιοχής να βιώνει «πολύ έντονο θερμικό στρες» - που ορίζεται από συνθήκες που μοιάζουν με θερμοκρασία 38 βαθμών Κελσίου ή περισσότερο, δήλωσε ο Copernicus.

Ερευνητές από ευρωπαϊκά ινστιτούτα υγείας ανέφεραν το 2023 ότι έως και 61.000 άνθρωποι μπορεί να έχασαν τη ζωή τους από τους καύσωνες της Ευρώπης το 2022, σύμφωνα με νέα έρευνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι προσπάθειες των χωρών για ετοιμότητα κατά της ζέστης υπολείπονται θανάσιμα.

Η συσσώρευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα - που προέρχονται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων - σημαίνει ότι η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση των βασικών θερμοκρασιών σημαίνει ότι όταν έρχεται ένας καύσωνας, οι θερμοκρασίες μπορούν να εκτοξευθούν σε υψηλότερες κορυφές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Starbucks Κίνας «στο σφυρί» με αποτίμηση έως 10 δισ. δολάρια
Επιχειρήσεις

Η Starbucks Κίνας «στο σφυρί» με αποτίμηση έως 10 δισ. δολάρια

ΕΟΔΥ: 4 κρούσματα της λοίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική
Υγεία

ΕΟΔΥ: 4 κρούσματα της λοίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έρευνα Kaspersky: Οι χρήστες Mac είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κυβερνοαπειλές
Τεχνολογία

Έρευνα Kaspersky: Οι χρήστες Mac είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κυβερνοαπειλές

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης
Πολιτική

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή
Ειδήσεις

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

ΠΑΣΟΚ: Αιχμές για την κυβερνητική πολιτική στην έρευνα – Στο τραπέζι 11 εθνικές προτεραιότητες
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Αιχμές για την κυβερνητική πολιτική στην έρευνα – Στο τραπέζι 11 εθνικές προτεραιότητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ