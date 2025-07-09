Έρευνα «καμπανάκι» από το Imperial: 2.300 θάνατοι σε 12 ευρωπαϊκές πόλεις λόγω καύσωνα την περασμένη εβδομάδα

Περίπου 2.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αίτια που σχετίζονται με τη ζέστη σε 12 ευρωπαϊκές πόλεις κατά τη διάρκεια του σοβαρού καύσωνα που έληξε την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ταχεία επιστημονική ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (9/7).

Όπως αναμεταδίδει το Reuters, η μελέτη αφορούσε τις 10 ημέρες, που έληξαν στις 2 Ιουλίου, κατά τις οποίες μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης επλήγησαν από ακραία ζέστη, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία και πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Γαλλία.

Από τους 2.300 ανθρώπους που εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι 1.500 θάνατοι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, η οποία έκανε τον καύσωνα πιο σοβαρό, σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήχθη από επιστήμονες του Imperial College του Λονδίνου και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου.

«Η κλιματική αλλαγή τον έκανε σημαντικά πιο ζεστό από ό,τι θα ήταν, γεγονός που με τη σειρά του τον καθιστά πολύ πιο επικίνδυνο», δήλωσε ο δρ Μπεν Κλαρκ, ερευνητής στο Imperial College του Λονδίνου.

Η μελέτη κάλυψε 12 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη, το Λονδίνο και το Μιλάνο, όπου οι ερευνητές δήλωσαν ότι η κλιματική αλλαγή αύξησε τις θερμοκρασίες καύσωνα έως και 4 βαθμούς Κελσίου.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν καθιερωμένα επιδημιολογικά μοντέλα και ιστορικά δεδομένα θνησιμότητας για να εκτιμήσουν τον αριθμό των θανάτων, ο οποίος αντικατοπτρίζει τους θανάτους στους οποίους η θερμότητα ήταν η βασική αιτία θανάτου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η έκθεση επιδείνωσε προϋπάρχουσες συνθήκες υγείας.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν μεθόδους που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους για να παράγουν γρήγορα τον εκτιμώμενο αριθμό των θανάτων, επειδή οι περισσότεροι θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη δεν αναφέρονται επίσημα και ορισμένες κυβερνήσεις δεν δημοσιεύουν αυτά τα δεδομένα.

Ο περασμένος μήνας ήταν ο τρίτος θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί στον πλανήτη, πίσω από τον ίδιο μήνα του 2024 και του 2023, ανέφερε η Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της ΕΕ σε μηνιαίο δελτίο την Τετάρτη.

Η Δυτική Ευρώπη βίωσε τον θερμότερο Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ, με μεγάλο μέρος της περιοχής να βιώνει «πολύ έντονο θερμικό στρες» - που ορίζεται από συνθήκες που μοιάζουν με θερμοκρασία 38 βαθμών Κελσίου ή περισσότερο, δήλωσε ο Copernicus.

Ερευνητές από ευρωπαϊκά ινστιτούτα υγείας ανέφεραν το 2023 ότι έως και 61.000 άνθρωποι μπορεί να έχασαν τη ζωή τους από τους καύσωνες της Ευρώπης το 2022, σύμφωνα με νέα έρευνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι προσπάθειες των χωρών για ετοιμότητα κατά της ζέστης υπολείπονται θανάσιμα.

Η συσσώρευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα - που προέρχονται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων - σημαίνει ότι η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση των βασικών θερμοκρασιών σημαίνει ότι όταν έρχεται ένας καύσωνας, οι θερμοκρασίες μπορούν να εκτοξευθούν σε υψηλότερες κορυφές.