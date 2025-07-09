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ΕΟΔΥ: 4 κρούσματα της λοίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική
Υγεία
17:09 - 09 Ιουλ 2025

ΕΟΔΥ: 4 κρούσματα της λοίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική

Reporter.gr Newsroom
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Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ενημερώνει ότι διαγνώσθηκαν στη χώρα μας τα πρώτα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο μετάδοσης 2025.

Συγκεκριμένα, διαγνώσθηκαν -ταυτόχρονα, κατά το τελευταίο 48ωρο- τέσσερα περιστατικά της λοίμωξης στην Περιφέρεια Αττικής, με πιθανότερους τόπους έκθεσης τις Περιφερειακές Ενότητες Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων (στους Δήμους Ασπροπύργου, Κορυδαλλού και Σαλαμίνας). Τα περιστατικά αφορούν σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, που παρουσίασαν εικόνα εγκεφαλίτιδας / μηνιγγοεγκεφαλίτιδας και είχαν έναρξη συμπτωμάτων εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Ιουνίου 2025.

Κρούσματα της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίζονται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε ετήσια βάση, συνήθως κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες. Από το 2010 και μετά, εμφανίζονται κρούσματα σχεδόν κάθε χρόνο και στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να θεωρείται αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών σε κάθε περίοδο μετάδοσης. Δεδομένης της αναμενόμενης κυκλοφορίας του ιού και κατά την τρέχουσα περίοδο, ο ΕΟΔΥ ενημέρωσε τον Μάιο 2025 τους επαγγελματίες υγείας πανελλαδικά για την ανάγκη εγρήγορσής τους για τη νόσο και στις αρχές Ιουνίου 2025 εξέδωσε σχετικό Δελτίο Τύπου για την ενημέρωση του κοινού, με συστάσεις για τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια.

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές εμφάνισης κρουσμάτων δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Γι’ αυτό και o ΕΟΔΥ συστήνει την επιμελή λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών και καλεί τους πολίτες:

* Να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά/ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

* Να μην αφήνουν στάσιμα νερά πουθενά (έτσι, βοηθούν ουσιαστικά στον περιορισμό των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών στους ιδιωτικούς χώρους).

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα, πρέπει να τηρούν τα ατομικά μέτρα προστασίας από κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά.

Ο ΕΟΔΥ θα δημοσιεύει κάθε Τετάρτη επικαιροποιημένες εκθέσεις με τα τρέχοντα

επιδημιολογικά δεδομένα (αριθμό κρουσμάτων σε επίπεδο δήμου), από όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τους δήμους της χώρας όπου καταγράφηκαν κρούσματα της νόσου κατά την περίοδο 2025 (και στους οποίους, επομένως, σίγουρα κυκλοφορεί ο ιός).

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών, τα οποία μολύνονται από μολυσμένα (κυρίως άγρια) πτηνά. Οι άνθρωποι που μολύνονται δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια ή σε άλλους ανθρώπους (με άμεση επαφή). Στην πλειονότητά τους τα άτομα που μολύνονται δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια συμπτώματα, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 1% όσων μολύνονται) εκδηλώνουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα).

Σε κάθε περίοδο μετάδοσης, και με στόχο την έγκαιρη εφαρμογή στοχευμένων μέτρων απόκρισης και πρόληψης, ο ΕΟΔΥ διενεργεί ενισχυμένη επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου και ενεργητική εντομολογική επιτήρηση σε εθνικό επίπεδο, η οποία ενισχύθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ενημερώνει τους επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας και το κοινό, διερευνά άμεσα τα περιστατικά και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες θεσμικά εκτελούν τα προγράμματα ελέγχου των κουνουπιών.

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