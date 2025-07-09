Η Starbucks Κίνας «στο σφυρί» με αποτίμηση έως 10 δισ. δολάρια

Η Starbucks έχει ξεκινήσει διαδικασία πώλησης μεριδίου της επιχείρησής της στην Κίνα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο εγχώριων όσο και διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, με την αποτίμηση να αγγίζει έως και τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC που επικαλείται πρόσωπα με γνώση των συζητήσεων.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι ενδιαφερόμενοι και πιθανοί αγοραστές είναι:

δύο ασιατικές εταιρείες: Η Centurium Capital, η οποία ήδη έχει μερίδιο στη Luckin Coffee, βασικό ανταγωνιστή της Starbucks στην Κίνα, και η Hillhouse Capital, ένας από τους πιο γνωστούς θεσμικούς επενδυτές της περιοχής.

Δύο αμερικάνικες εταιρείες: Η Carlyle Group και η KKR & Co.

Καμία από τις εμπλεκόμενες εταιρείες (Starbucks, Hillhouse, Carlyle, KKR) δεν απάντησε άμεσα στα αιτήματα της Reuters για σχολιασμό, ενώ η Centurium Capital αρνήθηκε να σχολιάσει.

Από την πλευρά του, ο CEO της Starbucks, Brian Niccol, προσπαθεί να αναστρέψει την πορεία της εταιρείας παγκοσμίως. Στην Κίνα ειδικά, η αλυσίδα έχει χάσει έδαφος από ανταγωνιστές με χαμηλότερες τιμές, όπως οι Luckin Coffee και Cotti Coffee. Για αυτό και η διοίκηση εξετάζει εναλλακτικά σενάρια: στρατηγικές συνεργασίες, συγχωνεύσεις ή κοινοπραξίες.

Πως θα γίνει η πώληση

Τον προηγούμενο μήνα, η Starbucks μείωσε τις τιμές σε ορισμένα προϊόντα στην Κίνα, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι δεν εξετάζει πλήρη πώληση της τοπικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, η Starbucks ενδέχεται να διατηρήσει μερίδιο 30%, ενώ το υπόλοιπο 70% θα διανεμηθεί σε ομάδα επενδυτών. Κανένας από τους μελλοντικούς επενδυτές δεν προβλέπεται να αποκτήσει μερίδιο άνω του 30%.

Η λίστα των υποψηφίων μπορεί να διαμορφωθεί εντός δύο μηνών, αλλά η συναλλαγή δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2025.

Τι περιλαμβάνει η Starbucks Κίνας

Η εταιρεία διατηρεί 7.594 καταστήματα στην Κίνα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2024. Μάλιστα, παρότι οι πωλήσεις στην Κίνα είχαν αρνητική πορεία για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα, στο τελευταίο τρίμηνο σταθεροποιήθηκαν, χωρίς αύξηση ή μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.