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Πλεύρης: Επανεξέταση όλων των επιδομάτων που δίνονται στους αλλοδαπούς
Πολιτική
09:49 - 10 Ιουλ 2025

Πλεύρης: Επανεξέταση όλων των επιδομάτων που δίνονται στους αλλοδαπούς

Reporter.gr Newsroom
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Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με στόχο τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη ανέλυσε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ανακοινώνοντας, επίσης, ότι αποφασίστηκε να επανεξεταστούν όλα τα επιδόματα που δίνονται σε αλλοδαπούς.

«Έχω δώσει εντολή να επανεξεταστούν όλα τα επιδόματα που δίνονται στους αλλοδαπούς, Ενημέρωσα και τον Ευρωπαίο επίτροπο ότι η Ελλάδα προχωρά σε δραστική μείωση επιδομάτων» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Πλεύρης προσθέτοντας ότι «ζήτησα να επανεξεταστεί και το μενού που δίνεται στις δομές και είναι ξενοδοχειακό. Στις δομές έχουν 3 επιλογές στο μενού 4 φορές την ημέρα. Το υπουργείο Μετανάστευσης δεν είναι ξενοδοχείο, έκανα αίτηση ασύλου, τρώω, κοιμάμαι, παίρνω 75 ευρώ επίδομα και αν πάρω άσυλο θα πάρω επίδομα από το πρόγραμμα Ήλιος. Ζήτησα αυτό να σταματήσει, αν θέλει κάποιος από αυτούς να πάει να εργαστεί»

Παράλληλα είπε πως «όποιος μετανάστης δεν δέχεται ιατρικό έλεγχο για να βεβαιωθεί η ηλικία του, τότε θα τεκμαίρεται ως ενήλικος». «Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και υπάρχουν φωνές που έρχονται σε αυτά που λέγαμε το 2019. Τώρα μόλις απορρίπτεται το άσυλο συνιστά ποινικό αδίκημα η παραμονή σου, μπαίνεις 5 χρόνια φυλακή χωρίς πληρωμή με μια μόνο δυνατότητα να συνεργαστείς για την επιστροφή του. Αν πιστεύουμε ότι δίνοντας έναν σκασμό παροχές και αυτός θα επιστρέψει κοροϊδευόμαστε, αν έχει όμως να χάσει κάτι τότε θα φύγει» πρόσθεσε ο υπουργός Μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τον κ. Πλευρη, «οι μισοί που έρχονται δεν παίρνουν άσυλο και από αυτούς το 60% είναι άνδρες 18-30 ετών».

«Το μεγάλο πρόβλημα είναι από τη Λιβύη γιατί έρχονται μεγάλες βάρκες. Στείλαμε το μήνυμα ότι αυτό δεν το ανεχόμαστε» συνέχισε ο κ. Πλεύρης σύμφωνα με τον οποίο - μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη - «η διαφορά είναι ότι τώρα θα επιβάλλεται κράτηση μπορεί να διαρκέσει έως 18 μήνες, είναι μεγάλο χρονικό διάστημα».

«Το πρώτο και το σημαντικό είναι ότι αυτός που θα καταφέρει να περάσει να μην αισθάνεται και να δίνει σήμα μπήκαμε, με πήραν με πούλμαν και θα βρω τρόπο να φύγω. Είναι τελείως διαφορετικό το μήνυμα του τηλεφώνου, που μπορεί να μην έχει στη διοικητική κράτηση» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.

Αφού σημείωσε ότι «η Λιβύη έχει 3 εκατ. μετανάστες και δύο κυβερνήσεις και δεν υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία. Θα ήταν ευχής έργον να έφτιαχνε κέντρα για μετανάστες», ο υπουργός Μετανάστευσης τόνισε ότι «πρέπει να γυρίσουμε όλο το πνεύμα λειτουργίας γιατί αύριο μπορεί να έχεις κρίση οπουδήποτε. Πρέπει να πας σε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο επιτήρησης. Αυτό που λέμε είναι ότι αν το φαινόμενο συνεχίζεται το πλαίσιο θα είναι πιο αυστηρής λειτουργίας. Υπάρχει το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου που μπορείς να δράσεις. Αυτή τη στιγμή περιορίζονται βάρκες. Τα πλοία που είναι κάτω είναι σε επικοινωνία ώστε να σταματούν τα σκάφη. Αν υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται θα κλιμακώσουμε την αντίδρασή μας».

«Εμείς λέμε στον ελληνικό λαό και σε αυτούς που μας ασκούν κριτική, εμείς να ανεχθούμε εισβολή από την Αφρική με συνεχείς βάρκες δεν θα το κάνουμε και αυτό είναι μήνυμα προς την Ευρώπη. Αυτό που συμβαίνει στη βόρεια Αφρική δεν είναι κανονική μεταναστευτική ροή. 3 εκατ. που είναι εκεί θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Εμείς στην Ευρώπη θέλουμε να αντικαταστήσουμε τον πληθυσμό μας;».

Εξηγώντας ακόμα περισσότερο τη λογική των νέων μέτρων που λαμβάνονται, ο κ. Πλεύρης είπε «για να πάμε σε επιστροφές πρέπει να πάμε σε λογικές αντικινήτρων. Αν κάποιος πάρει τηλέφωνο και πει είμαι σε μια δομή και παίρνω και χαρτζιλίκι και μετά μπορεί να έχω και επίδομα για ενοίκιο αν πάρω άσυλο».

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