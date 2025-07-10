Είδηση και στο CNBC το Χρηματιστήριο Αθηνών - Στο +63,2% οι τράπεζες

Η 7η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση στο ΧΑ έφερε νέο ρεκόρ 15ετίας (υψηλό 1971, κλείσιμο 1962) με την μηνιαία απόδοση να ανέρχεται στο +5% και την ετήσια στο +33,6%, με τον τζίρο στα υψηλότερα επίπεδα κοντά στα 295 εκατ. ευρώ.

Για άλλη μια συνεδρίαση ξεχώρισε ο τραπεζικός κλάδος με τον ΔΤΡ χθες στο +1,5%, στον μήνα +8,7% και στο έτος +63,2% συνεπικουρούμενος και από τις άκρως θετικές εκθέσεις ξένων οίκων όπου μετά την UBS και η Goldman Sachs προτείνει τις ελληνικές τράπεζες βλέποντας περιθώριο ανόδου κατά 17% μέσο όρο, κυρίως εξαιτίας των συγκριτικά χαμηλότερων δεικτών (για τα μεγέθη του 2026) σε όρους Ρ/Β με τις ελληνικές στο 1 και τις τράπεζες της ευρωζώνης στο 1,1.

Μεγάλη κάλυψη είχε η χρηματιστηριακή αγορά και από το CNBC με αναφορές για το κορυφαίο σε απόδοση χρηματιστήριο φέτος καταθέτοντας τους λόγους της υπεραπόδοσης (δημοσιονομικά πλεονάσματα, ανάπτυξη, μεταρρυθμίσεις, τουρισμός κα).

Στην ΓΣ της ΜΠΕΛΑ -με τις πωλήσεις Ιουνίου να κινούνται στο +6% και στο εξάμηνο στο +8% σταθερά πάνω από το αμυντικό guidanceτης διοίκησης- εγκρίθηκε όπως αναμενόταν η διανομή μερίσματος ύψους 0,506/μετοχή ενώ ο Aktr ανανέωσε το guidance για το έτος προβλέποντας έσοδα κοντά στο 1,5 δις και ebitda στα 200 εκ.

Βελτίωση στο πεντάμηνο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (στα 13,4 δις από 14,4 δις) αλλά επιμονή του πληθωρισμού σε υψηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαικό μέσο όρο (2,8%).

Στο διεθνές σκηνικό έχουμε αντίστοιχη εικόνα, με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να καταγράφουν ιστορικά υψηλά (Dax 24600) ενώ οι επενδυτές είναι εν αναμονή των ανακοινώσεων/επιστολών Τραμπ για τους δασμούς που προτίθεται να επιβάλλει στις διάφορες χώρες (ήδη η Βραζιλία μετράει τις επιπτώσεις της επιστολής).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης