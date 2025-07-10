Γερουλάνος: «Όλα για την επικοινωνία» η πολιτική της κυβέρνησης και στο μεταναστευτικό

«Πρέπει να σας πω ότι ανησύχησα όταν είδα τον κ. Μητσοτάκη στην Βουλή» είπε στην αρχή της ομιλίας του στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος. Και πρόσθεσε: «Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες ξαφνικές παρουσίες. Σπάνια δίνει αξία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με εμφανίσεις που δεν έχουν προγραμματιστεί πολύ καιρό πριν. Αλλά θυμήθηκα μετά τη μια και μοναδική αξία που διέπει κάθε κίνηση του σημερινού πρωθυπουργού: «όλα για την επικοινωνία». Γιατί αν το ενδιαφέρον του για το μεταναστευτικό ήταν ειλικρινές, δεν θα ερχόταν αναστατωμένος μέσα Ιουλίου για το θέμα. Όταν οι βάρκες των διακινητών αρμενίζουν μήνες τώρα προς την Κρήτη. Και δεν θα έφευγε τρέχοντας, κρυπτόμενος, πριν δευτερολογήσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πριν μιλήσουν οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων».

Εδώ και μήνες η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε προβεί σε πρωτοβουλίες υπογράμμισε ο Παύλος Γερουλάνος γιατί «όπως οι πυρκαγιές σβήνουν τον χειμώνα, έτσι και οι μεταναστευτικές ροές θέλουν πρόληψη. Έγκαιρες πρωτοβουλίες. Σύνθεση απόψεων. Ενεργητική εξωτερική πολιτική. Έκανε κάτι από αυτά; Όχι. Τι πρωτοβουλίες πήρε η κυβέρνηση μήνες τώρα προς τη Λιβύη; Τι πρωτοβουλίες πήρε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Τι πολιτικές ένταξης έχει ανακοινώσει; Αλλά, εδώ που τα λέμε, τι πρωτοβουλίες να πάρει για το μεταναστευτικό που είναι πολυεπίπεδο; Όταν δεν μπορεί να μας απαντήσει πότε θα ποντίσει ένα καλώδιο έξω από την Κάσο».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης: «Δεν πρόλαβε να φύγει ο Υπουργός Εξωτερικών από την Βεγγάζη και άρχισαν πρωτόγνωρες συμπεριφορές. Νέα κύματα μεταναστών. Σα να μας λένε: «Δεν πάτε από εκεί που ήρθατε!» Εκεί έχετε φτάσει την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Να σας εμπαίζουν χώρες που κάποτε παρακαλούσαν για την εύνοια της χώρας μας».

Απαντώντας σε ανιστόρητες αναφορές του Πρωθυπουργού του σε σχέση με το τι έκανε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου το 2010-2011 για την οριοθέτηση της ΑΟΖ με τη Λιβύη ο Παύλος Γερουλάνος είπε μεταξύ άλλων: «Απευθύνθηκε μάλιστα σε μένα, αλλά δεν είχε το θάρρος να κάτσει να ακούσει την απάντηση. Να του πω πόσο ανιστόρητος ακούγεται. Όταν ξέρει ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου, παρά την διαχείριση της χρεοκοπίας που κληρονομήσαμε, συνέχισε όσο πρόλαβε, χωρίς καμία διακοπή, τις προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη για την οριοθέτηση ΑΟΖ. Πότε διακόπηκαν και με ποιον υπεύθυνο; Την Ελλάδα; Όχι. Διακόπηκαν μόνο όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στη Λιβύη τον Φεβρουάριο του 2011. Που οδήγησε στην πτώση Καντάφι. Γι’ αυτό μας εγκαλεί; Ξεχνάει; Δεν τον ενημερώνουν; Χτύπησε η ζέστη; Ή λέει συνειδητά ψέματα; Δεν ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης πως το πιο δυνατό μας χαρτί σε σχέση με τη Λιβύη και την ΑΟΖ στη Μεσόγειο είναι ο νόμος 4001 του 2011 της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ; Αλλά υπάρχει εδώ ένα μεγαλύτερο θέμα: Πόσο απελπισμένος πρέπει να είναι από τις συνεχείς αποτυχίες στην εξωτερική του πολιτική για να προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από ανιστόρητες αναφορές στο παρελθόν»;



Και ολοκλήρωσε λέγοντας απευθυνόμενος στην κυβέρνηση: «Είναι προφανές ότι εσάς σας καίει η επικοινωνία. Ξέρετε τι καίει τον πολίτη; Ότι δεν βγάζει τον μήνα. Ότι φοβάται να ανοίξει κάθε λογαριασμό. Ότι το δάνειο που ρύθμισε ξανακοκκίνισε. Ότι ακόμα ματώνει οικονομικά στο σούπερ μάρκετ. Στο νοσοκομείο. Έχετε κάτι να πείτε για αυτά κ. Μητσοτάκη; Όχι. Πρώτα μας είπατε «φταίνε οι προηγούμενοι» Σήμερα μας είπατε «φταίνε τα συμφέροντα» Το ξέρετε το ανέκδοτο υποθέτω. Πάρτε το απόφαση. Τώρα, ήρθε η ώρα να ανοίξτε και τον τρίτο φάκελο».