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Μεικτές τάσεις στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού: Δασμοί Τραμπ και επιτόκια Κορέας στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια
09:57 - 10 Ιουλ 2025

Μεικτές τάσεις στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού: Δασμοί Τραμπ και επιτόκια Κορέας στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν μεικτά την Πέμπτη 10/7, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Νότιας Κορέας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, καθώς και την ανακοίνωση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από τη Βραζιλία.

Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Κορέας διατήρησε τα επιτόκια σταθερά, σε επίπεδα που παραμένουν κοντά στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων τριών ετών, μια απόφαση που αναμενόταν ευρέως από τους αναλυτές. Παρά την απόφαση αυτή, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς τα στοιχεία για την οικονομία και ο πληθωρισμός συνεχίζουν να επηρεάζουν τη νομισματική πολιτική στην περιοχή.

Παράλληλα, η προσοχή των αγορών στράφηκε στη νέα ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε την Τετάρτη ότι από την 1η Αυγούστου θα επιβληθεί δασμός 50% στις εισαγωγές χαλκού. Η δήλωση αυτή ήρθε μία ημέρα αφότου ανακοίνωσε επίσης δασμό 50% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία, ο οποίος θα τεθεί επίσης σε ισχύ την ίδια ημερομηνία.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε πτώση 0,40% στις 39,663,93 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο Nifty έχασε 0,39%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε άνοδο 1,33% στις 3,175.47 μονάδες, και στη Σαγκάη ο ομώνυμος δείκτης σημείωσε άνοδο 0,58% στις 3.511,28 μονάδες.

Τα κυριότερα σημεία της ημέρας περιλαμβάνουν:

  • Οι μετοχές της Σιγκαπούρης σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό, ενισχύοντας το θετικό κλίμα στην τοπική αγορά.
  • Ο Τραμπ επανέλαβε την πρόθεσή του να επιβάλει δασμούς 50% στις εισαγωγές χαλκού, οι οποίοι θα εφαρμοστούν από την 1η Αυγούστου.
  • Η Τράπεζα της Κορέας διατήρησε τα επιτόκια σταθερά, σε επίπεδο σχεδόν τριετούς χαμηλού, όπως αναμενόταν από τους οικονομικούς αναλυτές.

Η ποικιλία στις επιδόσεις των αγορών αντικατοπτρίζει τη μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος και την προσεκτική στάση των επενδυτών απέναντι σε γεωπολιτικές και νομισματικές εξελίξεις.

Η JPMorgan αναβαθμίζει τις βιετναμικές μετοχές σε «overweight»

Η JPMorgan υιοθετεί πιο θετική στάση απέναντι στις βιετναμικές μετοχές, αναβαθμίζοντας τη σύστασή της σε "overweight", δηλαδή υπερβάλλουσα απόδοση έναντι της ευρύτερης αγοράς. Η απόφαση αυτή ήρθε στον απόηχο της σημαντικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Βιετνάμ και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία περιλαμβάνει επιβολή δασμών με συντελεστή 20%. Το Βιετνάμ είναι η πρώτη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας που καταφέρνει να συνάψει μια τέτοια διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας υπό τον Khoi Vu, η συμφωνία αυτή, σε συνδυασμό με τη δυναμική οικονομική ανάπτυξη, με το ΑΕΠ του δευτέρου τριμήνου του 2025 να πλησιάζει το 8%, στηρίζει την απόφαση αναβάθμισης. Η JPMorgan έθεσε νέο στόχο για τον δείκτη VN-Index στο βασικό σενάριο τις 1.500 μονάδες και στο αισιόδοξο σενάριο τις 1.600 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 10:04
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