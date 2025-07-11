ΗΠΑ: Κύμα απολύσεων στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στα πλαίσια «αναδιοργάνωσης» - Πόσοι υπάλληλοι επηρεάζονται

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει αρχίσει να απολύει περισσότερα από 1.300 άτομα στο πλαίσιο μιας δραματικής αναμόρφωσης της υπηρεσίας, σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι απολύσεις θα επηρεάσουν 1.107 υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης και 246 υπαλλήλους της εξωτερικής υπηρεσίας, αναφέρει εσωτερική ανακοίνωση που είδε το CNN. Έρχεται καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εφαρμόζει μια δραστική αναδιοργάνωση στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να συρρικνώσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Εκατοντάδες γραφεία και γραφεία καταργούνται ή τροποποιούνται ως αποτέλεσμα των αλλαγών που εφαρμόζονται την Παρασκευή.

Οι εργαζόμενοι θα λάβουν ειδοποιήσεις για απολύσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι απολύσεις γίνονται ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται εκτός Ουάσινγκτον, σε πτήση επιστροφής από υπερπόντιο ταξίδι στη Μαλαισία.

«Σχεδόν 3.000 μέλη του εργατικού δυναμικού θα αποχωρήσουν στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει άτομα που απολύονται καθώς και άτομα που αποχωρούν οικειοθελώς.

«Σε σχέση με την αναδιοργάνωση του Υπουργείου που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον Υπουργό Εξωτερικών στις 22 Απριλίου 2025, το Υπουργείο εξορθολογίζει τις εγχώριες επιχειρήσεις για να επικεντρωθεί στις διπλωματικές προτεραιότητες», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Οι μειώσεις του προσωπικού έχουν προσαρμοστεί προσεκτικά ώστε να επηρεάσουν μη βασικές λειτουργίες, διπλά ή πλεονάζοντα γραφεία και γραφεία στα οποία μπορεί να προκύψει σημαντική αποτελεσματικότητα από τη συγκέντρωση ή ενοποίηση λειτουργιών και αρμοδιοτήτων.»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αξιωματικοί της εξωτερικής υπηρεσίας στους οποίους θα δοθούν την Παρασκευή ειδοποιήσεις «μείωσης της δύναμης» (RIF) θα τεθούν σε διοικητική άδεια για 120 ημέρες προτού χάσουν επίσημα τη δουλειά τους. Οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε άδεια για 60 ημέρες προτού τεθεί σε ισχύ η απόλυσή τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι RIF, οι οποίες επικρέμονται πάνω από την υπηρεσία εδώ και εβδομάδες, έχουν αφήσει το εργατικό δυναμικό σε εκκρεμότητα και αποθαρρυμένο, καθώς περιμένουν την τελική ειδοποίηση για την τύχη της καριέρας στην οποία πολλοί έχουν αφιερώσει χρόνια ή και δεκαετίες από τη ζωή τους.

Οι αντίπαλοι των περικοπών λένε ότι θα έχουν αντίκτυπο σε μια εποχή που ο ρόλος των διπλωματών και των εμπειρογνωμόνων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να μεσολαβήσει για τον τερματισμό των