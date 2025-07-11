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ΠΑΣΟΚ για το παρών: Έχουμε καθαρό μέτωπο με την Ακροδεξιά και το έχουμε αποδείξει
Πολιτική
18:52 - 11 Ιουλ 2025

ΠΑΣΟΚ για το παρών: Έχουμε καθαρό μέτωπο με την Ακροδεξιά και το έχουμε αποδείξει

Reporter.gr Newsroom
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Απάντηση στις επικρίσεις που δέχεται το ΠΑΣΟΚ για το ότι ψήφισε «παρών» στην τροπολογία για τον περιορισμό του ασύλου όσων έρχονται στη χώρα από τη Λιβύη, δίνει το Γραφείο Τύπου του κόμματος.

Η σημερινή στάση του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή στη διάρκεια ψηφίσματος της τροπολογίας για το μεταναστευτικό, στην οποία δήλωσε «παρών» προκάλεσε επικρίσεις τόσο από την κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της Παύλου Μαρινάκη, όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του δίνει τη δική του απάντηση τονίζοντας: «Η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη: χρειάζεται ενεργητική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν, που με επικοινωνιακά κίνητρα, επέλεξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία όσων φτάνουν από τη Λιβύη στην Κρήτη είναι μετανάστες –όπως η κυβέρνηση ομολογεί-, τα μέτρα της τροπολογίας Πλεύρη είναι ατελέσφορα.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επιτάχυνση του ελέγχου των αιτήσεων ασύλου και των επιστροφών όσων δεν έχουν προσφυγικό προφίλ στις χώρες προέλευσης είναι η πλέον αποτελεσματική και συμβατή με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των διεθνών συμβάσεων.

Το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρό μέτωπο με την Ακροδεξιά και το έχει αποδείξει. Η αδράνεια απέναντι σε υπαρκτά προβλήματα ενισχύει την ακροδεξιά ρητορική ειδικά όταν εκπορεύεται από πολιτικές δυνάμεις που στο παρελθόν ήταν ανακόλουθες με όσα έλεγαν και απέτυχαν παταγωδώς».

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 19:14
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