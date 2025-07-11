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Μαρινάκης: Ο Τσακαλώτος παραδέχθηκε πως εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό στο δημοψήφισμα του 2015
Πολιτική
19:04 - 11 Ιουλ 2025

Μαρινάκης: Ο Τσακαλώτος παραδέχθηκε πως εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό στο δημοψήφισμα του 2015

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εναντίον του πρώην υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του στους Financial Times σχετικά με το δημοψήφισμα του 2015.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον κ. Τσακαλώτο και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό, με στόχο την υπογραφή μιας συμφωνίας λιτότητας, την οποία είχαν προηγουμένως απορρίψει δημόσια.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κ. Τσακαλώτος, με «απροκάλυπτο πολιτικό κυνισμό», παραδέχθηκε στους Financial Times πως εκείνος και ο Αλέξης Τσίπρας «εργαλειοποίησαν το δημοψήφισμα και εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό». Συγκεκριμένα, ο πρώην υπουργός φέρεται να δήλωσε ότι «θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός με μία καλή δόση λιτότητας χωρίς δημοψήφισμα».

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη στο Facebook έχει ως εξής:

«Με απροκάλυπτο πολιτικό κυνισμό ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αποφάσισε να μας «ενημερώσει», μέσω ενός διεθνούς μέσου ενημέρωσης, για το πώς μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα εργαλειοποίησαν το δημοψήφισμα και εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό για να υπογράψουν με τους δανειστές μια συμφωνία λιτότητας, η οποία ήταν πολύ μακριά από όσα είχαν υποσχεθεί.

Με δήλωσή του στους Financial Times, ο κ. Τσακαλώτος παραδέχθηκε ότι «θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός με μία καλή δόση λιτότητας χωρίς δημοψήφισμα».

Πρακτικά ομολόγησε με 10 χρόνια καθυστέρηση, έστω και δια του ξένου Τύπου, τον αδίστακτο εμπαιγμό των πολιτών από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με το «θέατρο» της δήθεν εξάμηνης διαπραγμάτευσης που οδήγησε στο δραματικό δημοψήφισμα του 2015.

Ο κ. Τσίπρας εξαπάτησε τον ελληνικό λαό επιτρέποντας στη μισή του κυβέρνηση να μεθοδεύει την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και στην άλλη μισή να προωθεί ένα ψευδεπίγραφο δημοψήφισμα, την ώρα που εργαζόμενοι έχαναν τις δουλειές τους και κατέρρεαν η οικονομία μαζί με την εμπιστοσύνη πολιτών και επενδυτών.

Ο κυνισμός τους μαζί με τον καταστροφικό τους τυχοδιωκτισμό και την ανεπανάληπτη δημαγωγία, θα μείνουν στην ιστορία ως αντιπαράδειγμα πολιτικής πράξης.

Καλούμε τόσο τον κ. Τσίπρα όσο και τον κ. Τσακαλώτο να τοποθετηθούν ξεκάθαρα και πλέον σε ελληνικά μέσα: «ήταν το δημοψήφισμα μια σκηνοθετημένη εξαπάτηση του ελληνικού λαού προκειμένου να οδηγηθούν σε μια προαποφασισμένη συμφωνία που, τελικά, κόστισε 100 δισ. ευρώ επιπλέον στον ελληνικό λαό;».

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