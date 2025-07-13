ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πρόκληση Φάρατζ: Αν τα Γλυπτά του Παρθενώνα είχαν μείνει στην Ελλάδα, σήμερα δεν θα υπήρχαν
Ειδήσεις
18:20 - 13 Ιουλ 2025

Πρόκληση Φάρατζ: Αν τα Γλυπτά του Παρθενώνα είχαν μείνει στην Ελλάδα, σήμερα δεν θα υπήρχαν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο επικεφαλής του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, προκαλεί με τις δηλώσεις του για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, υποστηρίζοντας ότι αν αυτά είχαν παραμείνει στην Ελλάδα, σήμερα δεν θα υπήρχαν.

Ο Φάρατζ μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα Sun, ο Φάρατζ εξέφρασε την άποψη ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει υπάρξει εξαιρετικός προστάτης παγκόσμιων πολιτιστικών θησαυρών και ότι πρέπει να διατηρήσει αυτό τον ρόλο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «αν τα Γλυπτά του Έλγιν είχαν παραμείνει στην Ελλάδα, δεν θα υπήρχαν σήμερα».

Η δήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης για το ενδεχόμενο επαναπατρισμού των Γλυπτών, την οποία ορισμένοι στη Βρετανία θεωρούν ως απειλή για την ακεραιότητα των συλλογών του Βρετανικού Μουσείου. Στο ίδιο πνεύμα με τον Φάρατζ κινήθηκε και η πρώην πρωθυπουργός των Συντηρητικών, Λιζ Τρας, καθώς και ο γνωστός ιστορικός Δρ. Ντέιβιντ Στάρκι. Οι τρεις τους συγκαταλέγονται μεταξύ των υπογραφόντων επιστολή προς τον Βρετανό πρωθυπουργό και ηγέτη των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, στην οποία εκφράζεται η έντονη αντίθεση σε κάθε σχέδιο επιστροφής των Γλυπτών.

Στην επιστολή, το Βρετανικό Μουσείο κατηγορείται ότι συμμετέχει σε μια «μυστική» και «επιταχυνόμενη εκστρατεία» για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται από τους επικριτές της ως υπονόμευση του ρόλου του μουσείου και ως ιστορικό λάθος που θα ανοίξει τον δρόμο για την απαίτηση επιστροφής και άλλων αρχαιολογικών ευρημάτων. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι μια τέτοια εξέλιξη θα θέσει σε κίνδυνο τη θέση του Βρετανικού Μουσείου ως ενός από τα κορυφαία πολιτιστικά ιδρύματα παγκοσμίως.

Οι δηλώσεις του Φάρατζ και η επιστολή έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εσωτερικό της Βρετανίας, με πολλούς να καταγγέλλουν την προσβλητική φύση της επιχειρηματολογίας υπέρ της διατήρησης των Γλυπτών στο Λονδίνο. Οι υπέρμαχοι του επαναπατρισμού τονίζουν ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον τις υποδομές, όπως το Μουσείο της Ακρόπολης, και την τεχνογνωσία για τη διατήρηση και προβολή των αρχαιοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούν τις δηλώσεις περί «ανικανότητας» της Ελλάδας να προστατεύσει την πολιτιστική της κληρονομιά ως ξεπερασμένες και αποικιοκρατικής νοοτροπίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πετρέλαιο: Ρεκόρ εξαγωγών βραζιλιάνικου αργού προς την Κίνα - Nέοι εμπορικοί δρόμοι από Petrobras
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Ρεκόρ εξαγωγών βραζιλιάνικου αργού προς την Κίνα - Nέοι εμπορικοί δρόμοι από Petrobras

Οι περιφέρειες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς τη Δευτέρα – Τι να προσέχουν οι πολίτες
Ειδήσεις

Οι περιφέρειες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς τη Δευτέρα – Τι να προσέχουν οι πολίτες

Σε ισχύ τα πρώτα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος: Οφέλη για καταναλωτές με «έξυπνους» και διζωνικούς μετρητές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σε ισχύ τα πρώτα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος: Οφέλη για καταναλωτές με «έξυπνους» και διζωνικούς μετρητές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

Γαλλική «ψήφος» εμπιστοσύνης στην ενέργεια – Τι σημαίνει η είσοδος της Meridiam στο έργο του καλωδίου
Πολιτική

Γαλλική «ψήφος» εμπιστοσύνης στην ενέργεια – Τι σημαίνει η είσοδος της Meridiam στο έργο του καλωδίου

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.
Οικονομία

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

Γιαούρτι, ακτινίδια και φράουλες κρατούν τις ελληνικές εξαγωγές σε θετική τροχιά
ΕΜΠΟΡΙΟ

Γιαούρτι, ακτινίδια και φράουλες κρατούν τις ελληνικές εξαγωγές σε θετική τροχιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
05/08/2026 - 21:53

2ο TRIETHNÉS FESTIVAL: Επιστρέφει τον Αύγουστο στην Πρέσπα με διεθνείς συνεργασίες και πλούσιο φεστιβαλικό πρόγραμμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 21:49

ΔΕΗ: Ενισχύεται η ορατότητα για το 2026 – Επιβεβαιώνει τους στόχους και επιταχύνει τις επενδύσεις

ΜΕΤΑΛΛΑ
05/08/2026 - 21:44

Viohalco: «Άλμα» κερδοφορίας στο εξάμηνο – Τζίρος €4,3 δισ., ισχυρές επιδόσεις σε καλώδια και μέταλλα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 21:39

ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Ειδήσεις
05/08/2026 - 21:18

UKMTO: Αναφορά για έκρηξη κοντά σε πλοίο στα ανοιχτά του Άντεν

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:59

Γουατεμάλα: Υποχωρεί η δραστηριότητα του ηφαιστείου, αλλά όχι και ο κίνδυνος

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:45

Ορμούζ: Έδωσαν τα «χέρια» Ιράν και Ομάν για τη διαδρομή διέλευσης των πλοίων

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:28

ΗΠΑ: Πρόωρο «φρένο» στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου λόγω «γεγονότων στο πεδίο»

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 20:15

Μεταβολές στην Aktor μετά την ΑΜΚ – Άνω του 20% η Castellano, χαμηλότερα η BLUE SILK

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:00

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 19:57

Τραγωδία στα Μάλια: 42χρονη έπεσε από σκάφος και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 19:49

HELLENiQ ENERGY: Αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια, επενδύσεις, ανθεκτικότητα και στήριξη €25 εκατ. στις πυρόπληκτες περιοχές

Οικονομία
05/08/2026 - 19:39

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ ζητούν 8 στους 10

Πολιτική
05/08/2026 - 19:17

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

Οικονομία
05/08/2026 - 19:15

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των €20 δισ. οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

Πολιτική
05/08/2026 - 19:04

Η απάντηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:57

Θεματικά πάρκα και «Toy Story 5» τόνωσαν τα αποτελέσματα της Disney - Τα σχέδια για το Disney+

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 18:46

HelleniQ Energy: EBITDA €442 εκατ. στο β' τρίμηνο – Ρεκόρ επενδύσεων, ισχυρές εξαγωγές και μείωση δανεισμού

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:44

Motor Oil: Πωλεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της THALIS στην AKTOR – Στα €300 εκατ. η αποτίμηση

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:31

HelleniQ Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

Εργασιακά
05/08/2026 - 18:25

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 18:14

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:12

Flexopack: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση 82.400 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:56

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Πολιτική
05/08/2026 - 17:52

Γαλλική «ψήφος» εμπιστοσύνης στην ενέργεια – Τι σημαίνει η είσοδος της Meridiam στο έργο του καλωδίου

Πολιτική
05/08/2026 - 17:50

Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 17:39

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α' εξάμηνο 2026

Πολιτική
05/08/2026 - 17:37

ΠΑΣΟΚ: Γιατί «απογειώθηκε» κατά €30 εκατ. το κόστος για το ραντάρ του αεροδρομίου στο Καστέλλι;

Σχόλια Αγοράς
05/08/2026 - 17:37

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ