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Πετρέλαιο: Ρεκόρ εξαγωγών βραζιλιάνικου αργού προς την Κίνα - Nέοι εμπορικοί δρόμοι από Petrobras
Εμπορεύματα
18:05 - 13 Ιουλ 2025

Πετρέλαιο: Ρεκόρ εξαγωγών βραζιλιάνικου αργού προς την Κίνα - Nέοι εμπορικοί δρόμοι από Petrobras

Reporter.gr Newsroom
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Ραγδαία αύξηση σημειώνουν οι εξαγωγές βραζιλιάνικου αργού πετρελαίου προς την Κίνα, με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ.

Σύμφωνα με την αναλύτρια της Signal Ocean, Μαρία Μπερτζελέτου, οι συνολικές ροές από τη Βραζιλία προς την Κίνα άγγιξαν τα 93,6 εκατομμύρια βαρέλια, σημειώνοντας αύξηση 53% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 60% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η Κίνα πλέον απορροφά σχεδόν το 40% των συνολικών εξαγωγών αργού πετρελαίου της Βραζιλίας, το υψηλότερο ποσοστό δεύτερου τριμήνου των τελευταίων ετών.

Η αυξημένη ζήτηση προκύπτει κυρίως από την προσπάθεια της Κίνας να ενισχύσει τα στρατηγικά της αποθέματα (SPRs), αλλά και από την επιστροφή των ανεξάρτητων διυλιστηρίων (“teapots”) της επαρχίας Σαντόνγκ στην αγορά, τα οποία επωφελούνται από την αύξηση των εισαγωγικών ποσοστώσεων και την ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους. Η στροφή της Κίνας προς μακρινές πηγές προμήθειας είναι εμφανής, με τις περισσότερες αποστολές να πραγματοποιούνται μέσω VLCCs (Very Large Crude Carriers), ενώ οι λιμένες εκφόρτωσης στη Βόρεια Κίνα συγκεντρώνουν το 73% των αφίξεων, υποδεικνύοντας σαφή γεωγραφική στόχευση.

Παράλληλα, η Petrobras εντείνει τη στρατηγική της παρουσία στην Κίνα όχι μόνο μέσα από την αύξηση των εξαγωγών, αλλά και μέσω στρατηγικών επενδύσεων και συνεργασιών. Στο πλαίσιο του πρόσφατου Brazil–China Naval Industry Forum, η Petrobras, μέσω της θυγατρικής Transpetro, υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας με κινεζικά ναυπηγεία για την κατασκευή 25 νέων πλοίων έως το 2030. Η εταιρεία υλοποιεί επίσης αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της στον τομέα upstream, προχωρώντας στην πώληση χερσαίων κοιτασμάτων και στην επένδυση ύψους 26 δισεκατομμυρίων ρεάλ (περίπου 4,8 δισ. δολάρια) για τη διασύνδεση του διυλιστηρίου Reduc με το logistics hub Boaventura, βελτιώνοντας την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα των εξαγωγών.

Η ενίσχυση του εμπορικού διαδρόμου Βραζιλία - Κίνα έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. Η κινητικότητα των VLCCs σε dirty tonne-miles ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια ναυτικά μίλια από τον Μάρτιο, σχεδόν διπλασιάζοντας τα επίπεδα των προηγούμενων ετών. Η αυξημένη χρήση των VLCCs για μακρινά ταξίδια διάρκειας περίπου 100 ημερών μειώνει τη διαθεσιμότητα πλοίων στον Ατλαντικό, γεγονός που δημιουργεί ανοδικές πιέσεις στις ναυτιλιακές τιμές.

Η συνεχιζόμενη αυτή δυναμική ροή ενδέχεται να εντείνει περαιτέρω την πίεση στην αγορά VLCCs του Ατλαντικού, οδηγώντας σε μια ριζική αναδιαμόρφωση των παγκόσμιων εμπορικών διαδρομών και στη μετατόπιση των ισορροπιών στον κλάδο του πετρελαίου. Με την Κίνα να επενδύει σε ενεργειακή ασφάλεια και τη Βραζιλία να ενισχύει τις long-haul εξαγωγές της, η γεωπολιτική σημασία της διαδρομής Νότια Αμερική–Ασία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο βάρος στην παγκόσμια ενεργειακή σκακιέρα.

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