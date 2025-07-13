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Σε ισχύ τα πρώτα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος: Οφέλη για καταναλωτές με «έξυπνους» και διζωνικούς μετρητές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:20 - 13 Ιουλ 2025

Σε ισχύ τα πρώτα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος: Οφέλη για καταναλωτές με «έξυπνους» και διζωνικούς μετρητές

Reporter.gr Newsroom
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Στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα «δυναμικά» τιμολόγια ρεύματος, απευθυνόμενα στους καταναλωτές που διαθέτουν «έξυπνους» ή «νυχτερινούς» μετρητές.

Τα προϊόντα αυτά δίνουν τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης των χαμηλών ή και μηδενικών τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά, ιδίως όταν υπάρχει υπερπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, όπως τις μεσημεριανές ώρες.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πρώτοι που μπορούν να επωφεληθούν είναι οι καταναλωτές με διζωνικούς ή «έξυπνους» μετρητές, καθώς οι εταιρείες προμήθειας αρχίζουν να προσφέρουν προϊόντα που αντανακλούν την ωριαία διακύμανση των τιμών στην αγορά. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά το προσεχές διάστημα, καθώς προχωρά η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλο το δίκτυο και ολοκληρώνεται το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.

Η ΔΕΗ προχώρησε στην παρουσίαση του προϊόντος myHome EnterTwo, το οποίο απευθύνεται σε πελάτες με διζωνικό μετρητή. Η τιμή για την κιλοβατώρα έχει οριστεί στα 0,145 ευρώ στη ζώνη κανονικής χρέωσης και 0,095 ευρώ στη ζώνη μειωμένης χρέωσης, με διάρκεια δύο ετών. Οι ώρες μειωμένης χρέωσης έχουν καθοριστεί με υπουργική απόφαση. Συγκεκριμένα, για τη θερινή περίοδο (Απρίλιος - Οκτώβριος), η μειωμένη χρέωση ισχύει από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ. και από τις 2 π.μ. έως τις 4 π.μ., ενώ για τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος - Μάρτιος), εφαρμόζεται από τις 12 μ. έως τις 3 μ.μ. και από τις 2 π.μ. έως τις 5 π.μ.

Από την πλευρά της, η εταιρεία Ήρων ανακοίνωσε το προϊόν Happy Hour, το οποίο απευθύνεται σε πελάτες με εγκατεστημένο «έξυπνο» μετρητή και προσφέρει μηδενική χρέωση για τρεις ώρες ημερησίως. Το τρίωρο αυτό διαμορφώνεται δυναμικά, ανάλογα με τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς, για παράδειγμα μπορεί να ισχύει από τις 10 π.μ. έως τις 1 μ.μ. ή από τη 1 μ.μ. έως τις 4 μ.μ. Τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, η τιμή της κιλοβατώρας μεταβάλλεται ανάλογα με την αγορά. Ενδεικτικά, την περασμένη Τρίτη η τιμή κυμάνθηκε από 0,16 έως 0,273 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Οι καταναλωτές που επιλέγουν τα δυναμικά τιμολόγια μπορούν να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση στο κόστος ρεύματος, προσαρμόζοντας τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών, όπως ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια, σίδερα, θερμοσίφωνες ή φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στις ώρες χαμηλής ή μηδενικής χρέωσης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΕΔΔΗΕ, η πλήρης εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλους τους καταναλωτές της χώρας αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2030, γεγονός που θα καταστήσει εφικτή τη μαζική εφαρμογή των δυναμικών τιμολογίων και θα ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση και τη συμμετοχή των καταναλωτών στη διαχείριση της ζήτησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/07/2025 - 17:35
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