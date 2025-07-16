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Γαλλία: Ο Μακρόν στηρίζει Μπαϊρού – Θαρραλέες οι προτάσεις για δημοσιονομική εξυγίανση
Ειδήσεις
18:09 - 16 Ιουλ 2025

Γαλλία: Ο Μακρόν στηρίζει Μπαϊρού – Θαρραλέες οι προτάσεις για δημοσιονομική εξυγίανση

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε, κατά τη διάρκεια της σημερινής (16/7) συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Παρίσι, «θαρραλέες και ξεκάθαρες» τις προτάσεις που υπέβαλε ο πρωθυπουργός της χώρας Φρανσουά Μπαϊρού ο οποίος παρουσίασε χθες (15/7) τις κατευθυντήριες γραμμές για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Σοφί Πριμά, ο πρόεδρος Μακρόν υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 έχει σαφή αναπτυξιακό χαρακτήρα και επισήμανε ότι η ανάπτυξη είναι ο κύριος μοχλός της εθνικής προσπάθειας για τη δημοσιονομική εξυγίανση.

Από την άλλη τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα συνδικάτα τάχθηκαν κατά των ιδεών του Φρανσουά Μπαϊρού αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο όχι μόνο της καταψήφισης του σχεδίου του προϋπολογισμού για το 2026 αλλά και της υπερψήφισης πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης.

Ο Μπαϊρού παρουσίασε χθες ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο να επαναφέρει σταδιακά το έλλειμμα στο 2,9% του ΑΕΠ το 2029. Για να επιτευχθεί αυτό, όπως είπε, "το κράτος θέτει πρώτο κανόνα να μην δαπανήσει περισσότερα ευρώ το 2026 σε σχέση με το 2025, με εξαίρεση την αύξηση του βάρους του χρέους και των πρόσθετων δαπανών για τον προϋπολογισμό των ενόπλων δυνάμεων".

Το κράτος προβλέπει επίσης, με βάση το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, την κατάργηση 3.000 θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα και την «κατάργηση αντιπαραγωγικών υπηρεσιών», ενώ οι συντάξεις πολλών συνταξιούχων δεν θα αυξηθούν και τα "κοινωνικά επιδόματα στο σύνολό τους θα διατηρηθούν στο επίπεδό τους του 2025".

Όσον αφορά τις δαπάνες στην υγεία, ο πρωθυπουργός προβλέπει μείωση κατά 5 δισ. ευρώ των ετήσιων κοινωνικών δαπανών, ενώ εκ παραλλήλου προτείνει την κατάργηση δύο από τις ένδεκα επίσημες αργίες: Ειδικότερα προτείνει να είναι εργάσιμη «η Δευτέρα του Πάσχα, η οποία δεν έχει καμιά θρησκευτική σημασία", και η 8η Μαΐου, που τιμάται η επέτειος για το τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, «σε έναν μήνα Μάιο που είναι γεμάτος αργίες», όπως δήλωσε.

Το μέτρο αυτό «θα αποφέρει αρκετά δισεκατομμύρια στον κρατικό προϋπολογισμό», τόνισε ο Γάλλος πρωθυπουργός.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο πρόεδρος του ακροδεξιού «Εθνικού Συναγερμού» (RN) Ζορντάν Μπαρντελά χαρακτήρισε «πρόκληση» τις προτάσεις του Γάλλου πρωθυπουργού λέγοντας ότι «η κατάργηση των δύο αργιών, είναι μια επίθεση ενάντια στην ιστορία μας, τις ρίζες μας και ενάντια στη Γαλλία της εργασίας», ενώ ο επικεφαλής του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, δήλωσε ότι «πρέπει να φύγει ο Μπαϊρού» και ότι «οι αδικίες δεν πρέπει πλέον να γίνονται αποδεκτές».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ δήλωσε ότι βάσει των προτάσεων που υπέβαλε ο πρωθυπουργός Μπαϊρού, η μόνη έξοδος κινδύνου που υπάρχει είναι η υποβολή πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης.

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