Ουκρανός ΥΠΕΞ: Έτοιμοι για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία

Η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, όπως δήλωσε σήμερα 16/7 ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Όπως αναφέρει το Reuters, παρότι ο Ουκρανός ΥΠΕΞ δεν προσδιόρισε συγκεκριμένη ημερομηνία ή μορφή για τις συνομιλίες, τόνισε την ετοιμότητα του Κιέβου να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις, ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας ή σχήματος.

Ο Σιμπίχα επανέλαβε την πάγια θέση της Ουκρανίας για μια απευθείας συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία ενδεχομένως να αποτελέσει το πιο αποτελεσματικό βήμα προς την επίτευξη εκεχειρίας και την έναρξη μιας διαδικασίας αποκλιμάκωσης.

«Είμαστε έτοιμοι για τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις σε οποιοδήποτε σχήμα, σε οποιαδήποτε γεωγραφική τοποθεσία», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας ότι το Κίεβο εξακολουθεί να επιδιώκει τη διπλωματική οδό ως μέσο εξόδου από τον συνεχιζόμενο πόλεμο.