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ΗΠΑ: Αύξηση 0,3% της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούνιο
Ειδήσεις
17:55 - 16 Ιουλ 2025

ΗΠΑ: Αύξηση 0,3% της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ, τον Ιούνιο, για πρώτη φορά μετά από τέσσερις μήνες, με ώθηση από την αύξηση της παραγωγής των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τη μικρή αύξηση στη μεταποίηση.

Η αύξηση κατά 0,3% της παραγωγής στα εργοστάσια, τα ορυχεία και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ακολούθησε μικρή μεταβολή έναν μήνα νωρίτερα, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την Τετάρτη. Η παραγωγή στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σκαρφάλωσε κατά 2,8%, ενώ η παραγωγή στα ορυχεία μειώθηκε, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η μεταποιητική παραγωγή, η οποία αντιπροσωπεύει τα τρία τέταρτα της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής, αυξήθηκε κατά 0,1% μετά την ανοδικά αναθεωρημένη αύξηση 0,3% του Μαΐου. Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, η εργοστασιακή παραγωγή σημείωσε άνοδο 0,3%, τη μεγαλύτερη των τελευταίων τριών μηνών, αντανακλώντας μια ευρεία άνοδο σε όλες τις κατηγορίες.

Τα στοιχεία του Ιουνίου ολοκληρώνουν μια αύξηση της εργοστασιακής παραγωγής κατά 2,1% για το τρίμηνο, μια μέτρια επιβράδυνση από την ταχύτερη αύξηση της μεταποίησης από το τέλος του 2021.

Η αύξηση της εργοστασιακής παραγωγής τον περασμένο μήνα αντανακλούσε την αυξημένη παραγωγή εμπορικών αεροσκαφών, μηχανημάτων, επίπλων και πρωτογενών μετάλλων, σύμφωνα με τη Fed. Ανά ομάδα αγοράς, η παραγωγή των κατασκευών και των προμηθειών για επιχειρήσεις σημείωσε άνοδο. Η παραγωγή επιχειρηματικού εξοπλισμού αυξήθηκε με βραδύτερο ρυθμό.

Παρ' όλα αυτά, οι παραγωγοί έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά από προκλήσεις, όπως οι υψηλότεροι δασμοί στα εισαγόμενα υλικά, η αβεβαιότητα από τις συχνές ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την εμπορική πολιτική και η συγκράτηση των καταναλωτικών δαπανών. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος οι εγχώριοι παραγωγοί να επωμιστούν το βάρος των αμοιβαίων δασμών από άλλες χώρες.

Ενώ οι κατασκευαστές εξασφάλισαν τις φορολογικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις που ήλπιζαν στην πράξη προϋπολογισμού του Τραμπ, η ασταθής εμπορική πολιτική του κινδυνεύει να μετριάσει οποιαδήποτε έντονη αύξηση των επενδύσεων κεφαλαίου.

Ο Τραμπ έστειλε την τελευταία εβδομάδα επιστολές με δασμούς σε πολλούς εμπορικούς εταίρους, αυξάνοντας την πίεση στους διαπραγματευτές ενόψει της προθεσμίας της 1ης Αυγούστου για την έναρξη ισχύος των υψηλότερων δασμών. Την Τρίτη, δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Ινδονησία, σύμφωνα με την οποία τα αγαθά από τη χώρα θα αντιμετωπίσουν δασμό 19%, ενώ οι αμερικανικές εξαγωγές δεν θα φορολογηθούν.

Η έκθεση της Fed έδειξε ότι η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας στα εργοστάσια, ένα μέτρο της δυνητικής παραγωγής που χρησιμοποιείται, αυξήθηκε στο 76,9%. Το συνολικό ποσοστό βιομηχανικής χρησιμοποίησης αυξήθηκε επίσης.

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