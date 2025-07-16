Στη Thermi ΑΕ το 16,1% η Vidavo – Πωλητής ο Παντελής Αγγελίδης

Η εταιρεία VIDAVO AE σε εφαρμογή του άρθρου 14, του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΝ.Α., ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία με την επωνυμία THERMI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ , γνωστοποίησε ότι την 4-07-2025 απέκτησε 138.025 κοινές ονομαστικές άυλες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, ανερχόμενες σε ποσοστό 16,102 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας.

Το ποσοστό και τα δικαιώματα ψήφου που διαθέτει η THERMI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, μετά την ως άνω απόκτηση, διαμορφώνεται σε 18,744%.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η VIDAVO AE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο Παντελής Αγγελίδης του Αναστασίου και της Θεοδώρας, γνωστοποίησε ότι την 4-07-2025 διέθεσε 138.025 κοινές ονομαστικές άυλες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, ανερχόμενες σε ποσοστό 16.102 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας.

Το ποσοστό και τα δικαιώματα ψήφου που διαθέτει ο Παντελής Αγγελίδης του Αναστασίου και της Θεοδώρας, μετά την ως άνω διάθεση διαμορφώνεται σε 48,305%.