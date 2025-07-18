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Κίνα: Το Πεκίνο εξετάζει μέτρα στήριξης της οικονομίας
Ειδήσεις
10:33 - 18 Ιουλ 2025

Κίνα: Το Πεκίνο εξετάζει μέτρα στήριξης της οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
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Η κινεζική οικονομία αντιμετωπίζει μια «πολύ σοβαρή και περίπλοκη» κατάσταση, δήλωσε σήμερα (18/7) ο κινέζος υπουργός Εμπορίου, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο ενδέχεται να υιοθετήσει μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας.  

Το κινεζικό ΑΕΠ αυξήθηκε επισήμως κατά 5,2% το β’ τρίμηνο της χρονιάς, χάρη στις εξαγωγές οι οποίες ενισχύθηκαν λόγω του φόβου για ενδεχόμενη επιδείνωση του εμπορικού πολέμου.

Όμως, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ευρύτερα μέτρα στήριξης είναι απαραίτητα για να αποφευχθεί μια επιβράδυνση κατά το δεύτερο εξάμηνο, εξαιτίας μιας αναιμικής κατανάλωσης, των αποπληθωριστικών πιέσεων και των επίμονων εμπορικών διενέξεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή και την Ευρώπη.

«Εξακολουθούμε να είμαστε αντιμέτωποι με μια πολύ σοβαρή και περίπλοκη κατάσταση. Οι παγκόσμιες αλλαγές είναι ασταθείς και αβέβαιες. Ορισμένες από τις πολιτικές μας θα φέρουν νέες απαντήσεις», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εμπορίου Ουάνγκ Ουεντάο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Η εργαλειοθήκη μας είναι γεμάτη, είμαστε εντελώς έτοιμοι», προσέθεσε.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για την εξάρτηση της κινεζικής ανάπτυξης από τις εξαγωγές, ο υπουργός απάντησε πως η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα για να «τονώσει περαιτέρω την ανάπτυξη και την κατανάλωση».

«Η κινεζική οικονομία βελτιώνεται και τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη δεν έχουν αλλάξει. Τα χαρακτηριστικά της καταναλωτικής αγοράς, δηλαδή το μεγάλο δυναμικό, η ισχυρή ανθεκτικότητα και η ζωντάνια, παραμένουν τα ίδια», είπε ακόμη.

Το ηθικό των κινέζων καταναλωτών εξακολουθεί να επιβαρύνεται από τη μακρά κρίση στην αγορά ακινήτων, ένα ποσοστό ανεργίας αυξημένο μεταξύ των νέων και τις στάσιμες τιμές που ωθούν εν γένει τους καταναλωτές να αναβάλουν τις αγορές τους.

Δείκτης κλειδί του ηθικού των καταναλωτών, το εμπόριο λιανικής στην Κίνα αυξήθηκε κατά 4,8% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη, ποσοστό ελαφρώς κατώτερο των προβλέψεων.

Έπειτα από τέσσερις μήνες αποπληθωρισμού, οι τιμές των καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν επίσης ελαφρώς τον Ιούνιο, σύμφωνα με αυτές τις στατιστικές.


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