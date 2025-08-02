Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ένα μεγάλο διυλιστήριο και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και ένα εργοστάσιο ηλεκτρονικών συστημάτων.

Όπως αναφέρει το Reuters, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας στο Telegram, το διυλιστήριο στο Ριαζάν, που βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, υπέστη ζημιές και προκλήθηκε φωτιά στις εγκαταστάσεις του. Επιπλέον, πληγές δέχτηκαν οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις καυσίμων Annanefteprodukt στην περιοχή Βορόνεζ, που συνορεύει με τη βορειοανατολική Ουκρανία. Παρότι δεν διευκρινίζεται ο τρόπος της επίθεσης, οι ουκρανικές δυνάμεις ειδικεύονται σε πλήγματα με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ντρόουν).

Η Ρωσία μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει τις αναφερόμενες επιθέσεις. Παράλληλα, η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών SBU ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη της έπληξαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο Primorsko-Akhtarsk, το οποίο χρησιμοποιείται από τη Ρωσία για την εκτόξευση ντρόουν μεγάλης εμβέλειας κατά της Ουκρανίας. Επίσης, πλήγμα δέχτηκε εργοστάσιο στην Πένζα, το οποίο προμηθεύει ηλεκτρονικά συστήματα σε ρωσικές στρατιωτικές βιομηχανικές μονάδες.

Στην ημερήσια αναφορά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως τα ρωσικά αμυντικά συστήματα κατέρριψαν 338 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα στη νύχτα, χωρίς να διευκρινίζεται ο συνολικός αριθμός εκτοξεύσεων. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία, από την πλευρά της, ανέφερε ότι κατέρριψε 45 από τα 53 ρωσικά ντρόουν που στόχευσαν το ουκρανικό έδαφος κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

Στο ανατολικό μέτωπο, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Ολεξάντρο-Καλίνοβε στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα αυτός ο ισχυρισμός. Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλέον σχεδόν το 20% της Ουκρανίας στα ανατολικά και νότια, μετά από περισσότερα από τρία χρόνια συγκρούσεων.