Μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα της Περιφέρειας Αττικής για τον Μίκη Θεοδωράκη στον Ωρωπό
15:15 - 02 Αυγ 2025

Μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα της Περιφέρειας Αττικής για τον Μίκη Θεοδωράκη στον Ωρωπό

Reporter.gr Newsroom
Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τον Δήμο Ωρωπού, διοργανώνει μεγάλη αφιερωματική συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη,  τη Δευτέρα 4 Αυγούστου και ώρα 21.00 στο Κέντρο Ιστορίας, Δημοκρατίας και Πολιτισμού, εντός του ιστορικού χώρου των Παλαιών Φυλακών Ωρωπού.

Τρεις σημαντικοί ερμηνευτές, ο Βασίλης Λέκκας, η Σαββέρια Μαργιολά και ο Άγγελος Θεοδωράκης, μαζί με την περίφημη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο πολυσχιδές έργο του, που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την πορεία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της ορχήστρας έχει η Μαργαρίτα Θεοδωράκη. Η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη για το κοινό, με σειρά προτεραιότητας.

Με αφορμή τη διεξαγωγή της συναυλίας, ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε τα εξής: “Η Περιφέρεια τιμά τον πολιτισμό και τη δημοκρατία, αυτές τις δύο πολύτιμες πανανθρώπινες αξίες, που γεννήθηκαν και έλαμψαν στη γη της Αττικής. Ο Μίκης Θεοδωράκης υπηρέτησε μέχρι κεραίας και τις δύο αυτές αξίες, σε όλη τη μακρόχρονη ζωή του, με το ανυπέρβλητο έργο του και με το προσωπικό του παράδειγμα. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή του, παρουσιάζουμε αυτό το ξεχωριστό αφιέρωμα σε έναν τόπο ιστορικό, τις παλιές φυλακές του Ωρωπού – εδώ που φυλακίστηκε ο Μίκης την περίοδο της δικτατορίας αγωνιζόμενος για την ελευθερία – έναν τόπο που από σύμβολο διχασμού έχει πλέον γίνει κύτταρο πολιτισμού και συμφιλίωσης. Με συγκίνηση και σεβασμό, λέμε ένα μεγάλο ‘ευχαριστώ’ στον μεγάλο μας απόντα, τιμώντας το έργο του οικουμενικού Μίκη Θεοδωράκη, του μεγάλου συνθέτη, του αγωνιστή της δημοκρατίας, του παγκόσμιου Έλληνα”.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/08/2025 - 14:58
