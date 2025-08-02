Ελληνική Λύση: Ζητά τη δημοσιοποίηση ονομάτων για την υπόθεση υπεξαίρεσης 1,7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
14:59 - 02 Αυγ 2025

Ελληνική Λύση: Ζητά τη δημοσιοποίηση ονομάτων για την υπόθεση υπεξαίρεσης 1,7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Η Ελληνική Λύση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αποκρύπτει τα ονόματα των υπευθύνων για την υπόθεση υπεξαίρεσης 1,7 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητά την άμεση δημοσιοποίησή τους. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή ζήτησε την αποκάλυψη των στοιχείων των υπεύθυνων «μεγαλοαπατεώνων» και τη δήμευση των περιουσιών τους.

Κατηγορεί δε την κυβέρνηση ότι αρνείται να δώσει τα στοιχεία στη δημοσιότητα, ακόμη και σε κραυγαλέες υποθέσεις όπως αυτή, αφήνοντας αιχμές πως επιχειρεί να προστατεύσει πολιτικά πρόσωπα. «Τι φοβάται η κυβέρνηση και δεν ανακοινώνει τα ονόματα; Μήπως προσπαθεί να καλύψει τις “γαλάζιες ακρίδες”;», αναρωτιέται χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης αναφέρει: «Από την πρώτη στιγμή η Ελληνική Λύση απαίτησε την δημοσιοποίηση των ονομάτων των μεγαλοαπατεώνων που άρπαξαν λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την δήμευση των περιουσιών τους. Η κυβέρνηση όμως αρνείται να δημοσιοποιήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία, ακόμα και όταν αφορούν τρανταχτές περιπτώσεις, όπως αυτή με την υπεξαίρεση 1,7 εκατ. ευρώ! Το ερώτημα που γεννάται είναι τι φοβάται κυβέρνηση και δεν ανακοινώνει τα ονόματα; Μήπως προστατεύει τις “γαλάζιες ακρίδες”;

Η Ελληνική Λύση δεσμεύεται ότι όταν λάβει την λαϊκή εντολή, όχι μόνο θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των μεγαλοαπατεώνων για όλα τα σκάνδαλα της ΝΔ, αλλά θα δημεύσει και τις περιουσίες τους, αλλά και των εμπλεκομένων, υπουργών και αξιωματούχων».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/08/2025 - 14:40
