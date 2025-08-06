Ισπανία: Παγώνει την αγορά των αμερικάνικων F-35 λόγω προτεραιότητας στις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες

Η Ισπανία έχει, προσωρινά, αποσύρει τα σχέδιά της για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την αμερικανική Lockheed Martin, σύμφωνα με δημοσίευμα της El Pais, που επικαλείται ανώνυμες κυβερνητικές πηγές.

Παρότι είχαν προβλεφθεί 6,25 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό του 2023 για την προμήθεια νέων μαχητικών, η ισπανική κυβέρνηση επέλεξε να κατευθύνει τη μερίδα του λέοντος από τα 10,5 δισ. ευρώ των πρόσθετων φετινών αμυντικών δαπανών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, καθιστώντας έτσι ανέφικτη την αγορά των αμερικανικών F-35.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, επικεφαλής της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του ΝΑΤΟ για 2% του ΑΕΠ, αλλά απέρριψε πρόταση για περαιτέρω αύξηση στο 5%, όπως συζητήθηκε στη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας τον Ιούνιο.

Η στάση αυτή προκάλεσε έντονες επικρίσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με πρόσθετους δασμούς στα ισπανικά προϊόντα ως αντίδραση στην απόφαση.

Το ισπανικό υπουργείο Άμυνας και η Lockheed Martin δεν έχουν σχολιάσει ακόμα τις σχετικές πληροφορίες.