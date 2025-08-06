Ισπανία: Παγώνει την αγορά των αμερικάνικων F-35 λόγω προτεραιότητας στις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες

Παρότι είχαν προβλεφθεί 6,25 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό του 2023 για την προμήθεια νέων μαχητικών, η ισπανική κυβέρνηση επέλεξε να κατευθύνει τη μερίδα του λέοντος από τα 10,5 δισ. ευρώ των πρόσθετων φετινών αμυντικών δαπανών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, καθιστώντας έτσι ανέφικτη την αγορά των αμερικανικών F-35.
Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, επικεφαλής της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του ΝΑΤΟ για 2% του ΑΕΠ, αλλά απέρριψε πρόταση για περαιτέρω αύξηση στο 5%, όπως συζητήθηκε στη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας τον Ιούνιο.
Η στάση αυτή προκάλεσε έντονες επικρίσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με πρόσθετους δασμούς στα ισπανικά προϊόντα ως αντίδραση στην απόφαση.
Το ισπανικό υπουργείο Άμυνας και η Lockheed Martin δεν έχουν σχολιάσει ακόμα τις σχετικές πληροφορίες.