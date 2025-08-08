100 μέρες Μερτς: Υποχωρεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη νέα κυβέρνηση
22:55 - 08 Αυγ 2025

Ο Φρίντριχ Μερτς συμπλήρωσε 100 ημέρες στην ηγεσία της γερμανικής κυβέρνησης, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες δεν έχουν εντυπωσιαστεί. Το βαρόμετρο Deutschlandtrend για το ARD καταγράφει σημαντική έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον καγκελάριο.

Όπως αναφέρει η Deutsche Welle, σύμφωνα με το βαρόμετρο Deutschlandtrend για το δημόσιο δίκτυο ARD, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο Μερτς δεν έχει καταφέρει να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους πολίτες, παρά την προσπάθειά του από την πρώτη μέρα γι' αυτό, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας.

Το 69% των ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιημένο από την απόδοση τηςκυβέρνησης Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών και το 65% εκτιμά ότι ο καγκελάριος Μερτς δεν διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες να διαχειριστεί κρίσεις.

Ταυτόχρονα δεν πείθει ούτε και στο επικοινωνιακό πεδίο: το 61% δηλώνει ότι δεν του εμπνέει εμπιστοσύνη ο τρόπος επικοινωνίας του Φρίντριχ Μερτς, έναντι ενός 26% που τον θεωρεί αξιόπιστο επικοινωνιακά.

Παντού αρνητική αξιολόγηση εκτός από το μεταναστευτικό

Αλλά ούτε και στην εξωτερική πολιτική, πεδίο στο οποίο επενδύει ο Φρίντριχ Μερτς, φαίνεται να πείθει: Το 66% ζητά αλλαγή στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο Ισραήλ εξαιτίας της κατάστασης στη Γάζα. Αρνητικά αποτιμά η πλειονότητα των Γερμανών και τους μέχρι τώρα χειρισμούς του Μερτς στην Ουκρανία, με μόλις ένα 34% να του πιστώνει επιτυχίες.

Το ίδιο αρνητική είναι και η δημοσκοπική εικόνα για τον καγκελάριο στην οικονομία: το 65% ανησυχεί για τη γερμανική οικονομία εξαιτίας των δασμών Τραμπ.

Μόνο στο μεταναστευτικό το 52% βρίσκει σωστή τη σκληρή στάση του. Mόλις το 35% των Γερμανών θεωρεί ότι ο Φρίντριχ Μερτς εκπροσωπεί με επιτυχία τα γερμανικά συμφέροντα διεθνώς και εντός της ΕΕ, ενώ το 52% φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη.

Από εκεί και πέρα η Χριστιανική Ένωση παραμένει πρώτη με 27% χάνοντας 3 μονάδες και η Εναλλακτική για τη Γερμανία δεύτερη με 25%, συν μια μονάδα. Τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα κάτω από 15%. Οι Σοσιαλδημοκράτες κινούνται στο 13%, οι Πράσινοι στο 12% και η Αριστερά στο 10%.

Το CSU καταγγέλλει αιφνιδιασμό από Μερτς για τον περιορισμό εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ

Επιπλέον, αναστάτωση προκαλεί στο εσωτερικό της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να περιορίσει τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ, μετά την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης για νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα.

Το CSU, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί ούτε συμμετείχε στη λήψη της απόφασης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Πηγές της CSU που μίλησαν στην εφημερίδα BILD εξέφρασαν την έκπληξή τους, κάνοντας λόγο για «προσβολή» από τον κυβερνητικό εταίρο και υπενθυμίζοντας τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Βαυαρίας – Ισραήλ.

Ο επικεφαλής της CSU και πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, είχε τονίσει πρόσφατα την ανάγκη ενίσχυσης της γερμανικής υποστήριξης προς το Ισραήλ. Επιπλέον, ο υπουργός Εσωτερικών και επίσης στέλεχος της CSU, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, είχε επισκεφθεί το Ισραήλ, όπου επανέλαβε την πάγια θέση της Γερμανίας για την υπεράσπιση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ και εξέφρασε τη σταθερή υποστήριξή του.

