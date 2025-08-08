Βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί: Παράταση για τις αιτήσεις μέχρι 14/8

Μία νέα ευκαιρία δίνεται στις οικογένειες που δεν υπέβαλαν εγκαίρως αίτηση για την εγγραφή των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ της ΕΕΤΑΑ για το σχολικό έτος 2025-2026. Η διαδικασία συνεχίζεται και αφορά όλους τους ενδιαφερομένους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Όσοι έχασαν τη σειρά τους, μπορούν από τις 5 Αυγούστου μέχρι και τις 14 του μήνα να υποβάλουν αίτηση ανεξαρτήτως ψηφίου ΑΦΜ.

Από την Τετάρτη 5 Αυγούστου, η διαδικασία έγινε προσβάσιμη για το σύνολο των υποψήφιων ωφελούμενων, χωρίς περιορισμό με βάση τον ΑΦΜ. Η προθεσμία για όλους λήγει στις 14 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα καλύπτει τη φιλοξενία σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και συμμετοχή σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Η σημαντική καινοτομία είναι ότι η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει διετή διάρκεια, διασφαλίζοντας έτσι συνέπεια και προβλεψιμότητα μέσω δεσμευμένων πόρων. Οι αιτήσεις εντάσσονται σε δύο διακριτούς κύκλους: 2025-2026 και 2026-2027.

Δικαιούχοι είναι βρέφη και νήπια, παιδιά σχολικής ηλικίας, έφηβοι και παιδιά ή ενήλικα άτομα με αναπηρίες, ανάλογα με τη δομή στην οποία επιδιώκεται ένταξη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά, μέσω της ειδικής εφαρμογής στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr), με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet του γονέα ή του νόμιμου εκπροσώπου.

Τα περισσότερα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου, μέσω διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το πρόγραμμα αφορά όσους έχουν τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια, αναδόχους, επιτρόπους, συμπαραστάτες ή άλλους νόμιμους εκπροσώπους των παιδιών ή των ΑμεΑ, που επιθυμούν να τα εγγράψουν στις αντίστοιχες δομές.

Οι λεπτομέρειες των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στις 30 Ιουλίου 2025 στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ.

Επισημαίνεται πως επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, ακόμα και αν η αίτηση δεν έχει οριστικοποιηθεί κατά την αρχική περίοδο.

Οικονομικά κριτήρια

Για κάθε παιδί υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. Ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει:

Προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το 2024.

Συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 36.000 ευρώ (ή 42.000 για μειωμένο voucher), με ανώτατα όρια ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Αν το εισόδημα υπερβαίνει ελαφρώς τα όρια, οι οικογένειες θα λάβουν voucher μειωμένης αξίας.