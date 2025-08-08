Έκτακτη συνεδρίαση ΟΗΕ για τη Γάζα το Σάββατο 9/8 - Προειδοποίηση Γκουτέρες για επικίνδυνη κλιμάκωση

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση αύριο, Σάββατο, στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές. Η συνεδρίαση προκλήθηκε από την ανακοίνωση του Ισραήλ σχετικά με την πρόθεσή του να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της Γάζας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μέσω εκπροσώπου του, εξέφρασε έντονη ανησυχία, προειδοποιώντας για μια «επικίνδυνη κλιμάκωση» που θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ήδη τραγικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Το αίτημα για την έκτακτη σύγκληση της συνεδρίασης υπέβαλαν πολλές από τις 15 χώρες-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και χαιρετίστηκε από την παλαιστινιακή αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ.

Η απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει εντολή στον στρατό να προχωρήσει σε ανάληψη του ελέγχου της Γάζας με στόχο την «κατατρόπωση» της Χαμάς, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη διεθνή κοινότητα.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε επιπλέον πως μια τέτοια ενέργεια ενέχει τον κίνδυνο νέων μαζικών εκτοπισμών, αυξημένων απωλειών σε ανθρώπινες ζωές και ακόμα μεγαλύτερης καταστροφής, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τον ανείπωτο πόνο του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα.