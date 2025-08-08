ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έκτακτη συνεδρίαση ΟΗΕ για τη Γάζα το Σάββατο 9/8 - Προειδοποίηση Γκουτέρες για επικίνδυνη κλιμάκωση
Ειδήσεις
21:59 - 08 Αυγ 2025

Έκτακτη συνεδρίαση ΟΗΕ για τη Γάζα το Σάββατο 9/8 - Προειδοποίηση Γκουτέρες για επικίνδυνη κλιμάκωση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση αύριο, Σάββατο, στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές. Η συνεδρίαση προκλήθηκε από την ανακοίνωση του Ισραήλ σχετικά με την πρόθεσή του να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της Γάζας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μέσω εκπροσώπου του, εξέφρασε έντονη ανησυχία, προειδοποιώντας για μια «επικίνδυνη κλιμάκωση» που θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ήδη τραγικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Το αίτημα για την έκτακτη σύγκληση της συνεδρίασης υπέβαλαν πολλές από τις 15 χώρες-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και χαιρετίστηκε από την παλαιστινιακή αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ.

Η απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει εντολή στον στρατό να προχωρήσει σε ανάληψη του ελέγχου της Γάζας με στόχο την «κατατρόπωση» της Χαμάς, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη διεθνή κοινότητα.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε επιπλέον πως μια τέτοια ενέργεια ενέχει τον κίνδυνο νέων μαζικών εκτοπισμών, αυξημένων απωλειών σε ανθρώπινες ζωές και ακόμα μεγαλύτερης καταστροφής, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τον ανείπωτο πόνο του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/08/2025 - 22:50
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Εύβοια
Ειδήσεις

Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Εύβοια

Μικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές: Βουτιά στις αμυντικές μετοχές μετά το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας για ειρήνη
Χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές: Βουτιά στις αμυντικές μετοχές μετά το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας για ειρήνη

Υπό πίεση ο Νετανιάχου: Διαψεύδει σχέδιο κατάληψης της Γάζας – «Στόχος η απελευθέρωση από τη Χαμάς»
Ειδήσεις

Υπό πίεση ο Νετανιάχου: Διαψεύδει σχέδιο κατάληψης της Γάζας – «Στόχος η απελευθέρωση από τη Χαμάς»

NBC: ΗΠΑ και Ρωσία δρομολογούν συνάντηση κορυφής για την Ουκρανία - Ο Ζελένσκι εκτός πλάνου
Ειδήσεις

NBC: ΗΠΑ και Ρωσία δρομολογούν συνάντηση κορυφής για την Ουκρανία - Ο Ζελένσκι εκτός πλάνου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Ειδήσεις

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

ΟΗΕ: Προειδοποίηση 83 κρατών για την προστασία αμάχων σε 130 ένοπλες συγκρούσεις παγκοσμίως
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Προειδοποίηση 83 κρατών για την προστασία αμάχων σε 130 ένοπλες συγκρούσεις παγκοσμίως

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία
Ειδήσεις

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Νέος «στολίσκος για τη Γάζα» απέπλευσε από την Τουρκία με περίπου 50 σκάφη
Ειδήσεις

Νέος «στολίσκος για τη Γάζα» απέπλευσε από την Τουρκία με περίπου 50 σκάφη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 23:35

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ κατά UCLA: Κατηγορίες για αντισημιτισμό και διακρίσεις

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 23:23

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Πολιτική
26/05/2026 - 23:12

«Παλιό με νέο περιτύλιγμα» λένε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα Τσίπρα

Οικονομία
26/05/2026 - 23:10

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»

Πολιτική
26/05/2026 - 23:02

Πηγές Μαξίμου: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:50

Γκουτέρες: Έντονη ανησυχία για τα ρωσικά σχέδια επιθέσεων στο Κίεβο

Πολιτική
26/05/2026 - 22:30

Τασούλας για Παπαστράτο: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:15

Νετανιάχου: Επέκταση ισραηλινών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο – Καταλαμβάνονται στρατηγικές περιοχές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 21:50

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας

Πολιτική
26/05/2026 - 21:33

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) το όνομα του κόμματος Τσίπρα - Δείτε το logo και ποιοι έδωσαν το παρών

Ναυτιλία
26/05/2026 - 21:30

Bloomberg: Στο Olympic Life, ελληνικών συμφερόντων, η έκρηξη ανοιχτά του Ομάν

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 21:15

Viohalco: Από 29 Ιουνίου η καταβολή μικτού μερίσματος €0,27 ανά μετοχή

Πολιτική
26/05/2026 - 20:47

Νέα «καρφιά» Καραμανλή παρουσία Σαμαρά: Δυσανάλογα μεγάλο το κόστος των «ήρεμων νερών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:40

«Όλα ΤΕΛΕΙΑ» λέει ο Τραμπ μετά τις εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 20:20

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 19:15

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ναυτιλία
26/05/2026 - 18:58

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ