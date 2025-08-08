Δύσκολη νύχτα στα πύρινα μέτωπα Κερατέας και Ηλείας
Ειδήσεις
22:15 - 08 Αυγ 2025

Δύσκολη νύχτα στα πύρινα μέτωπα Κερατέας και Ηλείας

Reporter.gr Newsroom
Μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε Αττική και Ηλεία δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μια μάχη που θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια της νύχτας.

Ανεξέλεγκτη καίει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ενώ οι φλόγες έχουν κάψει πολλά σπίτια της περιοχής. Το 112 έστειλε μπαράζ μηνυμάτων για εκκενώσεις στους οικισμούς γύρω από την Κερατέα.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και η μάχη τους με τις φλόγες θα συνεχιστείς τη διάρκεια της νύχτας και με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο τους.

Η φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή 8/8 το απόγευμα στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας καίει σε δασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας. Στο σημείο επιχειρούν 7 οχήματα με 14 πυροσβέστες και ένα τμήμα πεζοπόρο. Το 112 έστειλε μήνυμα για εκκένωση στις περιοχές: Γραμματικός, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος Λατζοΐου, Πουρνάρι και Ηράκλεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/08/2025 - 21:38
