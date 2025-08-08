Ρήγμα στη Χριστιανική Ένωση για το Ισραήλ: Το CSU καταγγέλλει αιφνιδιασμό από Μερτς για τον περιορισμό εξαγωγών όπλων
19:05 - 08 Αυγ 2025

Ρήγμα στη Χριστιανική Ένωση για το Ισραήλ: Το CSU καταγγέλλει αιφνιδιασμό από Μερτς για τον περιορισμό εξαγωγών όπλων

Reporter.gr Newsroom
Αναστάτωση προκαλεί στο εσωτερικό της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να περιορίσει τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ, μετά την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης για νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα.

Το CSU, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί ούτε συμμετείχε στη λήψη της απόφασης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Πηγές της CSU που μίλησαν στην εφημερίδα BILD εξέφρασαν την έκπληξή τους, κάνοντας λόγο για «προσβολή» από τον κυβερνητικό εταίρο και υπενθυμίζοντας τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Βαυαρίας – Ισραήλ.

Ο επικεφαλής της CSU και πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, είχε τονίσει πρόσφατα την ανάγκη ενίσχυσης της γερμανικής υποστήριξης προς το Ισραήλ. Επιπλέον, ο υπουργός Εσωτερικών και επίσης στέλεχος της CSU, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, είχε επισκεφθεί το Ισραήλ, όπου επανέλαβε την πάγια θέση της Γερμανίας για την υπεράσπιση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ και εξέφρασε τη σταθερή υποστήριξή του.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται η BILD, ο καγκελάριος Μερτς βρισκόταν σε έντονο προβληματισμό για την απόφαση εδώ και ημέρες, ενώ οι πιέσεις αυξήθηκαν λόγω της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την περασμένη Τρίτη, ο καγκελάριος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση και κάλεσε για άμεση κατάπαυση πυρός.

Η πίεση προς την κυβέρνηση Μερτς προέρχεται και από την κοινοβουλευτική ομάδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), με αρκετούς βουλευτές να ζητούν ακόμη και κυρώσεις κατά του Ισραήλ. Παρόμοιες πιέσεις φέρεται να ασκούνται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/08/2025 - 19:07
