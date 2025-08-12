10:18 - 12 Αυγ 2025

Καμπανάκι ifo για τη γερμανική βιομηχανία: Χάνει έδαφος στον διεθνή ανταγωνισμό

Τον Ιούλιο, περίπου μία στις τέσσερις βιομηχανικές επιχειρήσεις στη Γερμανία ανέφεραν επιδείνωση της ανταγωνιστικότητάς τους σε σύγκριση με χώρες εκτός ΕΕ, σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτου ifo.

Το ποσοστό αυτό παρέμεινε υψηλό σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα του Απριλίου. Δεν υπάρχει επίσης καμία ένδειξη ανάκαμψης στον ανταγωνισμό εντός Ευρώπης: Το ποσοστό των εταιρειών που βλέπουν μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ μειώθηκε ελαφρώς από 13,4% σε 12,0%.

«Η γερμανική βιομηχανία αντιμετωπίζει δομικά μειονεκτήματα, όπως οι τιμές ενέργειας, η ρύθμιση και οι επενδυτικές συνθήκες», αναφέρει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών στο ifo. «Πολλές εταιρείες χάνουν έδαφος σε παγκόσμια σύγκριση ως αποτέλεσμα.»

Η ανταγωνιστικότητα δεν έχει βελτιωθεί πρόσφατα σε κανέναν βιομηχανικό κλάδο. Ο τομέας της μηχανολογίας έχει πληγεί ιδιαίτερα, με το ποσοστό των εταιρειών που αναφέρουν μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους να αυξάνεται από 22,2% σε 31,9%, το υψηλότερο ποσοστό μέχρι σήμερα. Η ανταγωνιστική πίεση συνεχίστηκε και στον τομέα των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Αντίθετα, στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, πολύ λιγότερες εταιρείες αξιολογούν πλέον αρνητικά τη θέση τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα – το ποσοστό μειώθηκε στο μισό, από 33,0% σε 16,1%.

«Η γερμανική βιομηχανία συνεχίζει να αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις στον διεθνή ανταγωνισμό», τονίζει ο Wohlrabe. «Μετά τη προσωρινή συμφωνία στη διαμάχη για τους δασμούς, οι γερμανικές επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν με ένα διαρθρωτικό "καπέλο" 15% σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους στις ΗΠΑ. Παραμένει ασαφές εάν αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί με νέες εμπορικές σχέσεις.»

