FT: Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία επαναφέρουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν
10:02 - 13 Αυγ 2025

FT: Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία επαναφέρουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν

Η Γερμανία, η Βρετανία και η Γαλλία είναι σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times έτοιμες να ενεργοποιήσουν εκ νέου το μηχανισμό επιβολής κυρώσεων εναντίον του Ιράν, αν δεν προκύψει μέχρι το τέλος Αυγούστου λύση στις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Την απόφασή τους αυτή γνωστοποίησαν στον ΟΗΕ με κοινή επιστολή.

Στην επιστολή των 3 κυβερνήσεων στον ΟΗΕ, την οποία έχει το Γαλλικό Πρακτορείο και η οποία επιβεβαιώνει σχετική πληροφορία της εφημερίδας Financial Times, οι τρεις υπουργοί Εξωτερικών υπογραμμίζουν ότι έχουν «δηλώσει ξεκάθαρα πως, αν το Ιράν δεν επιθυμεί να υπάρξει μια διπλωματική λύση πριν από το τέλος Αυγούστου 2025 ή δεν επωφεληθεί της ευκαιρίας για μια παράταση», είναι «έτοιμοι να θέσουν σε λειτουργία τον μηχανισμό» που επιτρέπει την επαναφορά του συνόλου των διεθνών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο γάλλος ομόλογός του Ζαν-Νοέλ Μπαρό και ο Βρετανός Ντέιβιντ Λάμι δηλώνουν ωστόσο «πλήρως δεσμευμένοι υπέρ μιας διπλωματικής επίλυσης της κρίσης που προκλήθηκε από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τους με στόχο την επίτευξη μιας λύσης με διαπραγματεύσεις».

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν έχει ακόμα 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου και πως, παρά τους βομβαρδισμούς του Ιουνίου, η ποσότητα ουρανίου αυτή δεν έχει καταστραφεί.

