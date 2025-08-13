ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πυροσβεστική: 33 εναέρια μέσα επιχειρούν σε όλη τη χώρα
Ειδήσεις
08:59 - 13 Αυγ 2025

Πυροσβεστική: 33 εναέρια μέσα επιχειρούν σε όλη τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο εκπρόσωπος Τύπου της πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, επισήμανε ότι η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα παραμένει κρίσιμη.

Όπως είπε, με το πρώτο φως έλαβαν εντολή και επιχειρούν σε πρώτη φάση 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στα Μέγαρα είναι οριοθετημένη. Ομοίως είναι οριοθετημένη και η πυρκαγιά στα Σταμνά Μεσολογγίου. Η πυρκαγιά στη Ζίτσα Ιωαννίνων είναι επίσης χωρίς ενεργό μέτωπο.

Στα Συχαινά Αχαΐας η εικόνα είναι βελτιωμένη αλλά στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα και στη ΒΙΠΕ Πατρών, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 bf.

Το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά στη Χίο είναι σε εξέλιξη έχοντας δημιουργήσει επίσης δύο μέτωπα ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 bf. Το πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα ενώ για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα. Τα μεσάνυχτα, αντιμετωπίστηκε άμεσα και νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νησί στην περιοχή Κοφινάς.

Η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη με μέτωπο προς τον οικισμό Λιθακιά ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη.

Με ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας διακομίσθηκαν 3 πυροσβέστες στην Αχαΐα με συμπτώματα θερμοπληξίας, στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα, ενώ στη Χίο πραγματοποιήθηκε η παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο σε 10 Πυροσβέστες και 2 Εθελοντές.

Και η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι Υπηρεσίες της Επικράτειας παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χαρδαλιάς: Σημαντική επένδυση €1,8 εκατ. για το κλειστό γυμναστήριο του Μίλωνα
Αυτοδιοίκηση

Χαρδαλιάς: Σημαντική επένδυση €1,8 εκατ. για το κλειστό γυμναστήριο του Μίλωνα

Πυρκαγιές σε όλη τη χώρα: Επείγουσες εκκενώσεις και δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις
Ειδήσεις

Πυρκαγιές σε όλη τη χώρα: Επείγουσες εκκενώσεις και δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις

Ρούμπιο: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από τη Δύση είναι «σε μεγάλο βαθμό ακατανόητη»
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από τη Δύση είναι «σε μεγάλο βαθμό ακατανόητη»

Wall Street: Νέα ρεκόρ για S&amp;P 500 και Nasdaq καθώς οι επενδυτές ελπίζουν σε μείωση επιτοκίων
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq καθώς οι επενδυτές ελπίζουν σε μείωση επιτοκίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φωτιά σε δασική περιοχή του Πόρου
Ειδήσεις

Φωτιά σε δασική περιοχή του Πόρου

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Σύσταση για κλειστά παράθυρα - Δεν επιβεβαιώνεται διαρροή
Ειδήσεις

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Σύσταση για κλειστά παράθυρα - Δεν επιβεβαιώνεται διαρροή

Ίλιον: Φωτιά σε λεωφορείο στην οδό Φυλής – Κάηκε ολοσχερώς
Ειδήσεις

Ίλιον: Φωτιά σε λεωφορείο στην οδό Φυλής – Κάηκε ολοσχερώς

Αντιπυρική περίοδος 2026: Αυστηρές απαγορεύσεις και βαριά πρόστιμα – Τι πρέπει να προσέχουμε
Ειδήσεις

Αντιπυρική περίοδος 2026: Αυστηρές απαγορεύσεις και βαριά πρόστιμα – Τι πρέπει να προσέχουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση για το «δίχτυ προστασίας» 15.000 ευάλωτων νοικοκυριών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ