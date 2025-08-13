Δεν έφτανε ο «πόλεμος των 12 ημερών» - Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου

Ο πόλεμος των 12 ημερών ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν έγινε με αφορμή το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ συμμετείχαν στον πόλεμο με βομβαρδισμούς, τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε απόλυτα επιτυχείς. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ωστόσο, έχει τις αμφιβολίες του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε την «εκτίμηση» πως το Ιράν έχει ακόμα μεγάλες ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου.

«Συνεχίζουν να έχουν 400 κιλά», τόνισε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο i24news ο Νετανιάχου, κάνοντας λόγο «περί αναγκαίας αλλά όχι ικανής συνθήκης για την παραγωγή ατομικών βομβών».

Το Ισραήλ και προσωπικά ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, όπως και χώρες της Δύσης, κατηγορούν επί δεκαετίες την Τεχεράνη πως επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου, κάτι που διαψεύδει πάγια η Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο κ. Νετανιάχου διαβεβαίωσε πάντως πως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα πήγε «χρόνια» πίσω εξαιτίας του πολέμου που διέταξε. «Δεν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να προχωρήσουν τα σχέδια που ήθελαν», επέμεινε.

Όπως σημειώνουν, όμως, αναλυτές με αυτόν τον τρόπο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κρατά "ανοιχτό" το μέτωπο με το Ιράν και θα μπορούσε όποτε το κρίνει απαραίτητο να το επαναφέρει στην επικαιρότητα.