ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δεν έφτανε ο «πόλεμος των 12 ημερών» - Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου
Ειδήσεις
08:50 - 13 Αυγ 2025

Δεν έφτανε ο «πόλεμος των 12 ημερών» - Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πόλεμος των 12 ημερών ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν έγινε με αφορμή το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ συμμετείχαν στον πόλεμο με βομβαρδισμούς, τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε απόλυτα επιτυχείς. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ωστόσο, έχει τις αμφιβολίες του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε την «εκτίμηση» πως το Ιράν έχει ακόμα μεγάλες ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου.

«Συνεχίζουν να έχουν 400 κιλά», τόνισε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο i24news ο Νετανιάχου, κάνοντας λόγο «περί αναγκαίας αλλά όχι ικανής συνθήκης για την παραγωγή ατομικών βομβών».

Το Ισραήλ και προσωπικά ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, όπως και χώρες της Δύσης, κατηγορούν επί δεκαετίες την Τεχεράνη πως επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου, κάτι που διαψεύδει πάγια η Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο κ. Νετανιάχου διαβεβαίωσε πάντως πως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα πήγε «χρόνια» πίσω εξαιτίας του πολέμου που διέταξε. «Δεν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να προχωρήσουν τα σχέδια που ήθελαν», επέμεινε.

Όπως σημειώνουν, όμως, αναλυτές με αυτόν τον τρόπο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κρατά "ανοιχτό" το μέτωπο με το Ιράν και θα μπορούσε όποτε το κρίνει απαραίτητο να το επαναφέρει στην επικαιρότητα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρούμπιο: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από τη Δύση είναι «σε μεγάλο βαθμό ακατανόητη»
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από τη Δύση είναι «σε μεγάλο βαθμό ακατανόητη»

Πυρκαγιές σε όλη τη χώρα: Επείγουσες εκκενώσεις και δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις
Ειδήσεις

Πυρκαγιές σε όλη τη χώρα: Επείγουσες εκκενώσεις και δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις

Χαρδαλιάς: Σημαντική επένδυση €1,8 εκατ. για το κλειστό γυμναστήριο του Μίλωνα
Αυτοδιοίκηση

Χαρδαλιάς: Σημαντική επένδυση €1,8 εκατ. για το κλειστό γυμναστήριο του Μίλωνα

Ανυποχώρητος ο Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν εγκαταλείπει το Ντονμπάς
Ειδήσεις

Ανυποχώρητος ο Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν εγκαταλείπει το Ντονμπάς

ΗΠΑ: Κατά $291 δισ. αυξήθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα τον Ιούλιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Κατά $291 δισ. αυξήθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα τον Ιούλιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας
Ειδήσεις

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας
Οικονομία

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση για το «δίχτυ προστασίας» 15.000 ευάλωτων νοικοκυριών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ