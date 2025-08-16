Αμερικανική πρόταση στην Ουκρανία για εγγυήσεις τύπου ΝΑΤΟ αλλά χωρίς ένταξη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν στην Ουκρανία ένα νέο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας, παρόμοιο με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να απαιτείται η επίσημη ένταξη του Κιέβου στη Συμμαχία. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλούνται το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο, η πρόταση αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε και σε Ευρωπαίους ηγέτες.

«Η αμερικανική πλευρά πρότεινε εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5, εκτός ΝΑΤΟ, με την εκ των προτέρων συναίνεση του Βλαντιμίρ Πούτιν», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από πηγές, που επικαλείται το Reuters.

Η ιδέα επανήλθε στο τραπέζι των συζητήσεων με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, επιδιώκουν διευκρινίσεις για το εύρος της δέσμευσης των ΗΠΑ σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε τις σχετικές επαφές και σημείωσε ότι ο Τραμπ έκανε αναφορά σε προηγούμενη ιταλική πρόταση για συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας, εμπνευσμένες από το Άρθρο 5. «Η πρόταση αυτή προβλέπει μια ρήτρα συλλογικής ασφάλειας, που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση νέας επίθεσης κατά της Ουκρανίας, εξασφαλίζοντας τη στήριξη όλων των εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε χαρακτηριστικά.