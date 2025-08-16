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Oυκρανικό: Οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την τριμερή και κλιμακώνουν τις πιέσεις στη Ρωσία
Ειδήσεις
13:42 - 16 Αυγ 2025

Oυκρανικό: Οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την τριμερή και κλιμακώνουν τις πιέσεις στη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια, ηγετικές μορφές της διεθνούς κοινότητας —μεταξύ αυτών οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Φινλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης— προέβησαν σε κοινή δήλωση αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρόκεται για δήλωση από τον Πρόεδρο Μακρόν, την Πρωθυπουργό Μελόνι, τον Καγκελάριο Μερτς, τον Πρωθυπουργό Στάρμερ, τον Πρόεδρο Σταμπ, τον Πρωθυπουργό Τουσκ, τον Πρόεδρο Κόστα, την Πρόεδρο φον ντερ Λάιεν

Η δήλωση ακολούθησε την ενημέρωση που παρείχε ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου 2025, καθώς και διαβουλεύσεις με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε μια προσπάθεια εξεύρεσης δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στην κυριαρχία της Ουκρανίας.

Αναλυτικά η κοινή δήλωση

«Νωρίς το πρωί, ο Πρόεδρος Τραμπ μας ενημέρωσε – καθώς και τον Πρόεδρο Ζελένσκι– για τη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου 2025.

Οι ηγέτες χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, να τερματιστεί ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας και να επιτευχθεί μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ, «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία». Όπως οραματίζεται ο ίδιος, το επόμενο βήμα πρέπει να είναι περαιτέρω συνομιλίες με τη συμμετοχή και του Προέδρου Ζελένσκι, τον οποίο θα συναντήσει σύντομα.

Είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι προς μια τριμερή σύνοδο κορυφής με την υποστήριξη της Ευρώπης.

Είναι ξεκάθαρο ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει αδιάρρηκτες εγγυήσεις ασφαλείας ώστε να μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρετίζουμε τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να δώσουν τέτοιες εγγυήσεις ασφαλείας. Ο “Συνασπισμός των Προθύμων” είναι έτοιμος να παίξει ενεργό ρόλο. Δεν θα πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ή στη συνεργασία της Ουκρανίας με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει δικαίωμα βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία είναι εκείνη που θα αποφασίσει για το έδαφός της. Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας.

Η στήριξή μας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να παραμείνει η Ουκρανία ισχυρή ώστε να επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών και μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη.

Όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, είμαστε έτοιμοι να διατηρήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να πιέσουμε τη ρωσική πολεμική οικονομία, έως ότου επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη.

Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει στην ακλόνητη αλληλεγγύη μας καθώς εργαζόμαστε για μια ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης.»

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