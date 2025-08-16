Πάνω από 300 νεκροί από τις φονικές βροχές στο βορειοδυτικό Πακιστάν

Περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο βορειοδυτικό Πακιστάν ύστερα από δύο ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών, ανακοίνωσαν το Σάββατο τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι διασώσεις και οι επιχειρήσεις διάνοιξης των αποκλεισμένων δρόμων συνεχίζονται, ενώ έχουν ήδη εκταμιευθεί επείγοντα κονδύλια. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι καταρρακτώδεις βροχές θα συνεχιστούν έως τις 21 Αυγούστου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το πιο θανατηφόρο κύμα του φετινού μουσώνα έχει προκαλέσει νεροποντές, ξαφνικές πλημμύρες, κεραυνούς, κατολισθήσεις και καταρρεύσεις κτιρίων. Μέχρι το πρωί του Σαββάτου είχαν επιβεβαιωθεί 307 θάνατοι, ενώ πολλοί άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της επαρχίας Κιμπέρ Παχτούνχβα.

Όχι μόνο το Πακιστάν αλλά και τμήματα της γειτονικής Ινδίας και του Νεπάλ έχουν πληγεί από έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και άλλα περιστατικά που σχετίζονται με τον καιρό την τελευταία εβδομάδα.

Η περιφέρεια Μπουνέρ, περίπου τρεισήμισι ώρες βόρεια της πρωτεύουσας Ισλαμαμπάντ, συγκαταλέγεται στις πλέον πληγείσες περιοχές, με 184 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και οπωρώνες, όπως δήλωσαν οι τοπικές αρχές. Νεροποντές, πτώσεις δέντρων και ξαφνικές πλημμύρες παρέσυραν ανθρώπους και περιουσίες. Από τα νερά ανασύρθηκαν 93 σοροί, ενώ πολλοί κάτοικοι, μεταξύ αυτών γυναίκες και παιδιά, παραμένουν παγιδευμένοι.

Στην περιοχή Σανγκλά, η κατάρρευση στέγης κτιρίου από τη δυνατή βροχή στοίχισε τη ζωή σε πολλούς από τους 34 νεκρούς που καταγράφηκαν εκεί, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της επαρχίας, Σαχάμπ Αλί Σαχ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι αξιωματούχοι έχουν σταλεί στις πληγείσες περιοχές για να συντονίσουν τις επιχειρήσεις αρωγής και να αποτιμήσουν τις ζημιές. Παράλληλα, στήνονται ιατρικά κέντρα και οργανώνεται η παροχή ζεστών γευμάτων σε οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους, ενώ βαρέα μηχανήματα κινητοποιούνται για την αποκατάσταση των οδικών δικτύων.

Ο αντιπρόεδρος και υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ υπογράμμισε ότι σωστικά συνεργεία πολιτών και στρατού συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, ενώ ο πρωθυπουργός συγκάλεσε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη.

«Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένους, με τους τραυματίες και με όσους είδαν τα σπίτια και τα μέσα βιοπορισμού τους να παρασύρονται από τα νερά», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Την Παρασκευή, ένα ελικόπτερο διάσωσης συνετρίβη λόγω κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και τα πέντε μέλη του πληρώματος.