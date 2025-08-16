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Πυροσβεστική: 320 άτομα έχουν συλληφθεί από την αρχή του χρόνου για πρόκληση πυρκαγιών
Ειδήσεις
15:00 - 16 Αυγ 2025

Πυροσβεστική: 320 άτομα έχουν συλληφθεί από την αρχή του χρόνου για πρόκληση πυρκαγιών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας τόνισε μεταξύ άλλων το Σάββατο (16/8)  πως ήταν ένα δύσκολο διάστημα για την Πυροσβεστική, αποκαλύπτοντας πως μέσα σε τέσσερις ημέρες, σημειώθηκαν 242 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικότερα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Το τελευταίο πενθήμερο ήταν ένα δύσκολο διάστημα για το Πυροσβεστικό Σώμα, για όλον τον πυροσβεστικό μηχανισμό, ο οποίος από την πρώτη στιγμή απασχολήθηκε και επιχείρησε ειδικά για τις τέσσερις ημέρες που είχαμε πολλές πυρκαγιές σε 242 μέτωπα» ανέφερε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Κάποια από αυτά πήραν διαστάσεις λόγω των παρατεταμένων ανέμων και των υψηλών ανέμων αλλά και της υψηλής θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας και την αυξημένη ξηρασία που προκλήθηκε όλο αυτό το διάστημα από τους συνεχόμενους ανέμους.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, οι πυροσβέστες, τα στελέχη του έπρεπε να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις τις στιγμές όπου η ώρα της μάχης ήταν σε υψηλή δυναμική και να μπορέσουν να απομακρύνουν τον πληθυσμό σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία αλλά και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, τις Ένοπλες δυνάμεις, τους εθελοντές, την Τοπική αυτοδιοίκηση».

Παράλληλα, επισήμανε πως «242 πυρκαγιές σε τέσσερις ημέρες είναι ένας υψηλός αριθμός, ο οποίος εκ των πραγμάτων τον μηχανισμό και θα τον επηρεάσει, θα τον κουράσει και θα τον φτάσει πολλές φορές στα όριά του, όχι μόνο τον επίγειο μηχανισμό αλλά και τις εναέριες δυνάμεις»

Ο κ. Τσίγκας δήλωσε πως για τις τελευταίες φωτιές έγιναν συλλήψεις σε Πάτρα, Ζάκυνθο και στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, όπου διατάχθηκε προκαταρκτική από την πρώτη στιγμή και υπογράμμισε ότι από την αρχή του έτους σημειώθηκαν 320 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς και χρήση φλόγας στην ύπαιθρο, εκ των οποίων οι 40 έβαζαν φωτιά με πρόθεση.

Μάλιστα, δε δίστασε να χαρακτηρίσει «εγκληματικές» και «καταστροφικές» τις θερμές εργασίες στην ύπαιθρο.

«Η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει όλον τον πλανήτη έχει επηρεάσει και τη χώρα μας, όπου αυτές οι θερμοκρασίες, αυτές οι συνθήκες, όχι μόνο επεκτείνουν και ενισχύουν τις πυρκαγιές, αλλά δυστυχώς θέτουν σε κίνδυνο ζωές, κόπους μιας ζωής, περιουσίες συνανθρώπων μας και το δασικό περιβάλλον της πατρίδας μας» κατέληξε.

Σχετική είδηση: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τη φωτιά στα Συχαινά Πάτρας – Φέρεται να ομολόγησε ο 19χρονος, κενά μνήμης λόγω μέθης επικαλείται ο 27χρονος.

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