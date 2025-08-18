Ο Τραμπ υιοθετεί τις απαιτήσεις Πούτιν: Όχι σε Κριμαία και NATO για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και φρόντισε να του στείλει ένα δημόσιο μήνυμα για τις προθέσεις του.
Λίγες ώρες πριν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι περάσει την πόρτα του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος έριξε τον μπαλάκι στον Ουκρανό πρόεδρο, λέγοντας αν θέλει μπορεί να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως».
Υιοθέτησε επίσης τις απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, όπως και να ενταχτεί στο ΝΑΤΟ.
«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.
Ακολούθως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Χ πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα», αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια».
Ασφαλώς, το να τελειώσει ο πόλεμος είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, ωστόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε μία εικόνα σχετικά με το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει η λύση για το ουκρανικό και η αμερικανική πλευρά πιέζει για να προχωρήσουν τα πράγματα γρήγορα, έστω κι αν η Ουκρανία θυσιάσει την εδαφική της ακεραιότητα.
Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με την παρουσία του στην Αλάσκα, κατάφερε να επιβάλλει ένα μίνιμουμ κερδών για τον ίδιο, καθώς είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συμφωνία χωρίς η Ρωσία να πάρει κάποια από τα ουκρανικά εδάφη που διεκδικεί.
Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος «ανταλλάσσει» ουσιαστικά εγγυήσεις ασφαλείας για να πάρει εδάφη αλλά και δεσμεύσεις που θα αποτρέπουν την είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Διαφορετικά, απλώς θα συνεχίσει τον πόλεμο κι αν η Ουκρανία δεν έχει τη στήριξη των ΗΠΑ, τότε μπορεί να χάσει πολλά περισσότερα.
Βαρόμετρο οι εγγυήσεις ασφαλείας
Σε κάθε περίπτωση, από τις δηλώσεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο από κορυφαίους αξιωματούχους, προκύπτει ξεκάθαρα πως «βαρόμετρο» για την όποια συμφωνία είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας. Οι υποχωρήσεις που καλείται να κάνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να δικαιολογήσουν μία συνθηκολόγηση με τον Πούτιν δεν μπορούν παρά να περιλαμβάνουν μία ισχυρή εξασφάλιση για το μέλλον. Πως δηλαδή η Ρωσία δεν θα συνεχίσει την επεκτατική της πολιτική δια της βίας.
Ενδεικτικά, αναφερόμενος στη συνάντηση που θα έχουν ο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι η ομάδα θα καλέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τοποθετηθεί σχετικά με το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.
«Αν δείξουμε αδυναμία σήμερα απέναντι στη Ρωσία, στρώνουμε το έδαφος για μελλοντικές συγκρούσεις», τόνισε ο Μακρόν. Θυμίζουμε πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε στείλει μήνυμα στην Ευρώπη μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να μην "υπονομεύσει" τη συμφωνία.