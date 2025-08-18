Ο Τραμπ υιοθετεί τις απαιτήσεις Πούτιν: Όχι σε Κριμαία και NATO για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και φρόντισε να του στείλει ένα δημόσιο μήνυμα για τις προθέσεις του.

Λίγες ώρες πριν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι περάσει την πόρτα του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος έριξε τον μπαλάκι στον Ουκρανό πρόεδρο, λέγοντας αν θέλει μπορεί να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως».

Υιοθέτησε επίσης τις απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, όπως και να ενταχτεί στο ΝΑΤΟ.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.