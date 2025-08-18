Nέα... ενέδρα του Τραμπ στον Ζελένσκι με ένα σκληρό δίλημμα για την Ουκρανία

Προσερχόμενος στον Λευκό Οίκο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με ένα σκληρό δίλημμα: Είτε θα ρισκάρει την οργή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είτε θα αποδεχθεί μια γρήγορη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, πληρώνοντας το οδυνηρό τίμημα της παραχώρησης εδαφών με αντάλλαγμα ασαφείς εγγυήσεις ασφάλειας.

Αυτή είναι η «ανάγνωση» του Bloomberg λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ και τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Το κλίμα είναι τεταμένο, καθώς η προηγούμενη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο είχε οδηγήσει σε έντονη αντιπαράθεση με τον Τραμπ και προσωρινή διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας. Αυτή τη φορά τον συνοδεύουν ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Σταμπ, με τους οποίους ο Τραμπ διατηρεί καλή προσωπική σχέση.

Η δυσκολία για τον Ζελένσκι είναι ότι ο Τραμπ εμφανίζεται ανοιχτός στις απαιτήσεις του Πούτιν για παραχώρηση πέντε ουκρανικών περιφερειών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε ακόμη και για ένα σχέδιο «ανταλλαγής εδαφών», προσφέροντας ως αντάλλαγμα μια μορφή «άρθρου 5 του ΝΑΤΟ» για την Ουκρανία, αν και χωρίς σαφήνεια ως προς το περιεχόμενο.



Ο Ουκρανός πρόεδρος επιμένει πως «δεν θα παραχωρήσει έδαφος ούτε θα το ανταλλάξει», επισημαίνοντας ότι το ζήτημα μπορεί να συζητηθεί μόνο σε τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Τραμπ. Μέχρι στιγμής, η Μόσχα δεν έχει δείξει σημάδια ότι θα δεχθεί μια τέτοια διαδικασία.



Η αβεβαιότητα είναι μεγαλύτερη καθώς η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της, με τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο να καταγράφουν τον υψηλότερο αριθμό θανάτων αμάχων τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φοβούνται ότι μια ευνοϊκή συμφωνία για τον Πούτιν θα ενθαρρύνει περαιτέρω επιθετικότητα.

Η Ουάσινγκτον, οι Βρυξέλλες και το Κίεβο παραμένουν διχασμένοι ως προς τις εγγυήσεις ασφάλειας που μπορούν να προσφερθούν. Ο Ζελένσκι τονίζει ότι το κύριο ζητούμενο είναι να υπάρξει ξεκάθαρη κατανομή ρόλων ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΕΕ και Ουκρανία, όμως μέχρι στιγμής λείπουν οι λεπτομέρειες.



Ο κίνδυνος για τον Ουκρανό ηγέτη είναι, σύμφωνα με το Bloomberg, ότι οποιαδήποτε υποχώρηση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες ρωσικές επιθέσεις τα επόμενα χρόνια, ενώ η άρνηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις Τραμπ απειλεί να υπονομεύσει την υποστήριξη της Ουάσινγκτον.