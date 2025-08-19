Η Κύπρος στέλνει 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα δια θαλάσσης μέσω του Ασντόντ στο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας την Τρίτη (19/8).

Το προ-ελεγμένο φορτίο θα μεταφερθεί χωρίς επιπλέον ελέγχους ασφαλείας κατά την άφιξή του στο Ασντόντ, με τελικό ανάδοχο και διανομέα το διεθνή ανθρωπιστικό οργανισμό World Central Kitchen, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών. «Το σύνολο της επιχείρησης βρίσκεται υπό την αιγίδα του μηχανισμού παράδοσης του ΟΗΕ», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Γάζα έχει δεχτεί σημαντικά πλήγματα από την σχεδόν διετή στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ, η οποία έχει σκοτώσει περισσότερους από 61.000 Παλαιστινίους, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Η Κύπρος και η Μάλτα συνέβαλαν στο μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας, ενώ υπήρξαν συνεισφορές από οργανώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιταλίας, του Κυρίαρχου Τάγματος της Μάλτας και του Κουβέιτ. Η συμβολή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην επιχείρηση ήταν ουσιαστική, ανέφερε η Κύπρος.

Η Κύπρος έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη μεταφορά βοήθειας στη Γάζα. Οι εγκαταστάσεις του νησιού παρέμειναν στη διάθεση της διεθνούς κοινότητας ως πρόσθετος ανθρωπιστικός δίαυλος, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτήν την στιγμή διεξάγονται συζητήσεις για μια 60ήμερη εκεχειρία στη Γάζα, μετά την αποτυχία των προηγούμενων συνομιλιών στα τέλη Ιουλίου.