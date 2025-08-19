Κίνα για Ρωσία - Ουκρανία: Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης

Το Πεκίνο τάχθηκε επισήμως την Τρίτη υπέρ των προσπαθειών για την ειρήνη στην Ουκρανία, όπως αυτές προκύπτουν μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την ανακοίνωση μιας ενδεχόμενης συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Η Κίνα ήταν ανέκαθεν πεπεισμένη πως ο διάλογος και η διαπραγμάτευση αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη οδό για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης», δήλωσε στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.