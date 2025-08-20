Goldman Sachs: Προβλέψεις για ήπια παγκόσμια ανάπτυξη - Ευκαιρίες για μετοχές και χρυσό

Η Goldman Sachs παρουσίασε τις πιο πρόσφατες προβλέψεις της για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές, σκιαγραφώντας ένα τοπίο με ήπια ανάπτυξη, επιπτώσεις από εμπορικούς δασμούς και διαφορετικές τάσεις ανά τύπο επένδυσης.

Ειδικότερα, η Goldman Sachs σκιαγραφεί ένα 2025 με ήπια οικονομική δυναμική, επιπτώσεις από εμπορικά εμπόδια και υψηλή μεταβλητότητα στις αγορές. Ωστόσο, παρά τις προκλήσεις, εντοπίζει ευκαιρίες κυρίως σε μετοχές και πολύτιμα μέταλλα, σε ένα περιβάλλον με πτωτική πορεία επιτοκίων και υποχώρηση του δολαρίου. Σε διεθνές επίπεδο, η τράπεζα προβλέπει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο 2,5% το 2025, με τις ΗΠΑ να επιβραδύνονται στο 1,3%. Οι υψηλοί δασμοί αναμένεται να περιορίσουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις, αυξάνοντας την ανεργία στο 4,4% και διατηρώντας τον βασικό πληθωρισμό (χωρίς τρόφιμα και ενέργεια) γύρω στο 3,3%.

Στην Ευρωζώνη, η οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2%, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα πέσει στο 2%. Η Goldman θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ολοκληρώσει τις μειώσεις επιτοκίων. Όσον αφορά την Κίνα, αναμένεται ρυθμός ανάπτυξης 4,7%, κοντά στον επίσημο στόχο, αλλά με πληθωρισμό σε χαμηλά επίπεδα και πίεση στις τιμές παραγωγού λόγω υπερπροσφοράς.

Μετοχές

Η Goldman προβλέπει άνοδο για τον δείκτη S&P 500 στις 6.600 μονάδες μέσα στο 2025 (+7%), με σταδιακή ενίσχυση των εταιρικών κερδών. Θετικές κινήσεις αναμένονται και στον ευρωπαϊκό Stoxx 600 (+2,9% το 2025 και +9,1% το 2026), ενώ ο ιαπωνικός Topix προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6% φέτος και πάνω από 12% την επόμενη χρονιά.

Ομόλογα και επιτόκια

Η Fed εκτιμάται ότι θα μειώσει τα επιτόκια τρεις φορές το 2025 και δύο φορές το 2026, διαμορφώνοντας το βασικό επιτόκιο κοντά στο 3% με 3,25%.

Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων αναμένεται να φτάσουν στο 4,20% στις ΗΠΑ, στο 3% στη Γερμανία, στο 4,25% στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο 1,70% στην Ιαπωνία.

Νομίσματα

Το ευρώ προβλέπεται να ενισχυθεί στα 1,25 δολάρια, η στερλίνα στο 1,39, το γιεν στις 135 μονάδες ανά δολάριο, ενώ το κινεζικό γουάν εκτιμάται ότι θα κυμανθεί γύρω στο 6,90.

Εμπορεύματα

Οι τιμές του πετρελαίου (Brent) προβλέπονται να μειωθούν στα 55 δολάρια το 2026 λόγω υποτονικής ζήτησης.

Αντίθετα, το φυσικό αέριο εκτιμάται ότι θα κινηθεί ανοδικά, φτάνοντας τα 4,50 δολάρια/mmBtu στις ΗΠΑ και τα 29 €/MWh στην Ευρώπη. Ο χαλκός προβλέπεται να ξεπεράσει τα 10.000 δολάρια/τόνο, ενώ ο χρυσός αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική του πορεία με στόχο τα 3.920 δολάρια/ουγγιά.