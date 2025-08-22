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Ουκρανικό πλήγμα σε σταθμό πετρελαίου στη Ρωσία
Ειδήσεις
10:32 - 22 Αυγ 2025

Ουκρανικό πλήγμα σε σταθμό πετρελαίου στη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Ο στρατός της Ουκρανίας χτύπησε τον σταθμό άντλησης πετρελαίου Unecha στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, δήλωσε ο διοικητής των δυνάμεων ντρόουν της Ουκρανίας, Ρόμπερτ Μπρόβντι.

Ο Μπρόβντι δημοσίευσε ένα βίντεο στο Telegram που δείχνει μια μεγάλη πυρκαγιά σε μια εγκατάσταση με πολυάριθμες δεξαμενές καυσίμων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιτζιάρτο, δήλωσε ότι οι παραδόσεις αργού πετρελαίου από τη Ρωσία στην Ουγγαρία μέσω του αγωγού Druzhba είχαν διακοπεί μετά από επίθεση στον αγωγό κοντά στα σύνορα Ρωσίας-Λευκορωσίας. «Αυτή είναι μια επίθεση κατά της ενεργειακής μας ασφάλειας», έγραψε ο Σιτζιάρτο.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, πλήττοντας έναν τομέα που αποτελεί βασική πηγή χρηματοδότησης για τις πολεμικές επιχειρήσεις του Κρεμλίνου. Οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο των συνολικών εσόδων του ρωσικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις με ντρόουν σε διυλιστήρια και αγωγούς έχουν ήδη προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων σε αρκετές ρωσικές περιφέρειες.

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