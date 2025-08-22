Κυβέρνηση για στοιχεία Eurostat: Οι Έλληνες οι πιο γκρινιάρηδες στην ΕΕ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να υπερασπιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με αφορμή τα στοιχεία της Eurostat που έδειξαν πως πάνω από το 20% των Ελλήνων δεν ικανοποιεί τις υγειονομικές του ανάγκες, λόγω κόστους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας υποστήριξε πως τα στοιχεία της Eurostat αποτελούν ουσιαστικά δημοσκόπηση και δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Επίσης, σημείωσε πως έτσι κι αλλιώς στη συγκεκριμένη μέτρηση της Eurostat η Ελλάδα είναι πάντα τελευταία (βέβαια το 2022 το ποσοστό αυτών που δεν εξυπηρετούνταν ήταν 16,7%, ενώ το 2024 ανήλθε σε 21,9%).

«Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μη βρήκε θεραπεία λόγω εισοδήματος. Στην Ελλάδα είναι όλα τσάμπα. Σε αυτό είμαστε οι πιο γαλαντόμοι», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης υπονόησε δηλαδή πως οι Έλληνες απλώς "γκρινιάζουν" περισσότερο στα ερωτήματα της Eurostat από ό,τι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Γι' αυτό και βγαίνουν κάθε χρόνο ως αυτοί που νιώθουν πιο φτωχοί και πιο δυστυχισμένοι από τους υπόλοιπους κατοίκους στην ΕΕ. "Γιατί δηλώνουμε οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, είναι ένα ερώτημα", σημείωσε με νόημα.

Βέβαια, ξέρουμε ακριβώς τι έννοούσε. Το είχε πει και περίπου 8 μήνες πριν: «Η ζωή είναι ωραία, ζούμε σε μία φανταστική χώρα. Πόσοι άνθρωποι στον πλανήτη απολαμβάνουν όσα απολαμβάνουν οι Έλληνες; Ξυπνάς το πρωί, βλέπεις ωραίο καιρό, θάλασσα μπροστά σου, πας όπου θέλεις... Ξέρετε πόσο τυχεροί είμαστε; Δεν γίνεται όλη μέρα να γκρινιάζουμε».

Προς επίρρωση των παραπάνω ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε με μία ανάρτησή του στο Χ, με την οποία επισημαίνει και πάλι πως πολίτες άλλων χωρών δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι από τους Έλληνες, ενώ κάτι τέτοιο κατά τη γνώμη του δεν δικαιολογείται.

Μόλις χθες η Eurostat εξέδωσε βέβαια και άλλες έρευνες. Στη μία οι Έλληνες βαθμολογούν με λίγο πάνω από τη βάση (5,3 στα 10) την οικονομική τους κατάσταση, ενώ φυσικά είναι και οι πρώτοι σε ώρες εργασίας. Η υπερεργασία στην Ελλάδα με 49 ώρες και πλέον την εβδομάδα, αφορά το 12,4% των εργαζομένων. Το αντίστοιχο ποσοστό κατά μέσο όρο στην ΕΕ είναι μόλις 6,6%.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, όμως, οι Έλληνες είναι απλά πιο... γκρινιάρηδες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.

Θυμίζουμε τέλος πως πρόσφατα η κυβέρνηση είχε έρθει σε ρήξη με το ΠΑΣΟΚ λόγω στοιχείων της Eurostat που έλεγαν πως το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές. Ο Άκης Σκέρτσος είχε τότε σε στιλ Άδωνι επισημάνει πως η αντιπολίτευση κρύβει ότι το ποσοστό αυτό ήταν μεγαλύτερο τα προηγούμενα χρόνια. Με λίγα λόγια δεν τους πειράζει να είμαστε τελευταίοι στην ΕΕ, αρκεί να είμαστε διαχρονικά τελευταίοι.