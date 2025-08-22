ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κυβέρνηση για στοιχεία Eurostat: Οι Έλληνες οι πιο γκρινιάρηδες στην ΕΕ
Πολιτική
10:21 - 22 Αυγ 2025

Κυβέρνηση για στοιχεία Eurostat: Οι Έλληνες οι πιο γκρινιάρηδες στην ΕΕ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να υπερασπιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με αφορμή τα στοιχεία της Eurostat που έδειξαν πως πάνω από το 20% των Ελλήνων δεν ικανοποιεί τις υγειονομικές του ανάγκες, λόγω κόστους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας υποστήριξε πως τα στοιχεία της Eurostat αποτελούν ουσιαστικά δημοσκόπηση και δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Επίσης, σημείωσε πως έτσι κι αλλιώς στη συγκεκριμένη μέτρηση της Eurostat η Ελλάδα είναι πάντα τελευταία (βέβαια το 2022 το ποσοστό αυτών που δεν εξυπηρετούνταν ήταν 16,7%, ενώ το 2024 ανήλθε σε 21,9%).

«Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μη βρήκε θεραπεία λόγω εισοδήματος. Στην Ελλάδα είναι όλα τσάμπα. Σε αυτό είμαστε οι πιο γαλαντόμοι», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης υπονόησε δηλαδή πως οι Έλληνες απλώς "γκρινιάζουν" περισσότερο στα ερωτήματα της Eurostat από ό,τι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Γι' αυτό και βγαίνουν κάθε χρόνο ως αυτοί που νιώθουν πιο φτωχοί και πιο δυστυχισμένοι από τους υπόλοιπους κατοίκους στην ΕΕ. "Γιατί δηλώνουμε οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, είναι ένα ερώτημα", σημείωσε με νόημα.

Βέβαια, ξέρουμε ακριβώς τι έννοούσε. Το είχε πει και περίπου 8 μήνες πριν: «Η ζωή είναι ωραία, ζούμε σε μία φανταστική χώρα. Πόσοι άνθρωποι στον πλανήτη απολαμβάνουν όσα απολαμβάνουν οι Έλληνες; Ξυπνάς το πρωί, βλέπεις ωραίο καιρό, θάλασσα μπροστά σου, πας όπου θέλεις... Ξέρετε πόσο τυχεροί είμαστε; Δεν γίνεται όλη μέρα να γκρινιάζουμε».

Προς επίρρωση των παραπάνω ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε με μία ανάρτησή του στο Χ, με την οποία επισημαίνει και πάλι πως πολίτες άλλων χωρών δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι από τους Έλληνες, ενώ κάτι τέτοιο κατά τη γνώμη του δεν δικαιολογείται.

Μόλις χθες η Eurostat εξέδωσε βέβαια και άλλες έρευνες. Στη μία οι Έλληνες βαθμολογούν με λίγο πάνω από τη βάση (5,3 στα 10) την οικονομική τους κατάσταση, ενώ φυσικά είναι και οι πρώτοι σε ώρες εργασίας. Η υπερεργασία στην Ελλάδα με 49 ώρες και πλέον την εβδομάδα, αφορά το 12,4% των εργαζομένων. Το αντίστοιχο ποσοστό κατά μέσο όρο στην ΕΕ είναι μόλις 6,6%.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, όμως, οι Έλληνες είναι απλά πιο... γκρινιάρηδες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.

Θυμίζουμε τέλος πως πρόσφατα η κυβέρνηση είχε έρθει σε ρήξη με το ΠΑΣΟΚ λόγω στοιχείων της Eurostat που έλεγαν πως το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές. Ο Άκης Σκέρτσος είχε τότε σε στιλ Άδωνι επισημάνει πως η αντιπολίτευση κρύβει ότι το ποσοστό αυτό ήταν μεγαλύτερο τα προηγούμενα χρόνια. Με λίγα λόγια δεν τους πειράζει να είμαστε τελευταίοι στην ΕΕ, αρκεί να είμαστε διαχρονικά τελευταίοι.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/08/2025 - 13:35
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Λιβύη ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο
Πολιτική

Η Λιβύη ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο

ΧΑ: Οριακές ισορροπίες μεταξύ κατοχύρωσης κερδών και συνέχισης της ανοδικής τάσης
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Οριακές ισορροπίες μεταξύ κατοχύρωσης κερδών και συνέχισης της ανοδικής τάσης

ΚΕΕΕ: Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Επιχειρήσεις

ΚΕΕΕ: Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Οι πόλεις με το υψηλότερο κόστος ζωής το 2025
Ειδήσεις

Οι πόλεις με το υψηλότερο κόστος ζωής το 2025

Δείπνο Μητσοτάκη στην Τήνο με τον Μέρντοχ και τους συνεργάτες του
Πολιτική

Δείπνο Μητσοτάκη στην Τήνο με τον Μέρντοχ και τους συνεργάτες του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη

Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα
Πολιτική

Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα

ΕΕ: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητα στο Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
Ειδήσεις

ΕΕ: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητα στο Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Κομισιόν για 100 μέρες πολέμου: +€47 δισ. το ενεργειακό κόστος της ΕΕ σε μόλις 10 ημέρες
Ειδήσεις

Κομισιόν για 100 μέρες πολέμου: +€47 δισ. το ενεργειακό κόστος της ΕΕ σε μόλις 10 ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 11:22

Αγορές: Θετικό κλίμα σε Ευρώπη και Ασία καθώς υποχωρούν οι φόβοι για τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
09/06/2026 - 11:15

ManpowerGroup: Συγκρατημένες οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα

Πολιτική
09/06/2026 - 11:02

Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Ζήτημα συνέπειας η εξάντληση της τετραετίας

Τεχνολογία
09/06/2026 - 11:00

Τεχνολογία και κανονιστικό πλαίσιο οι καταλύτες για την επόμενη φάση των ψηφιακών πληρωμών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09/06/2026 - 10:58

ΓΑΙΑΟΣΕ: Σε εξέλιξη το σχέδιο αναβάθμισης των σταθμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου

Ανεμοδείκτης
09/06/2026 - 10:44

Όσα η κυβέρνηση κάνει ότι δεν βλέπει

Ειδήσεις
09/06/2026 - 10:40

ΑΘΕ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 10 και 11 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/06/2026 - 10:33

Το «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr κάνει countdown για το Παγκόσμιο

Ειδήσεις
09/06/2026 - 10:27

Αποκλείστηκε από το Μουντιάλ Σομαλός διαιτητής μετά την απαγόρευση εισόδου του στις ΗΠΑ

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 10:05

Εταιρικά αποτελέσματα τριμήνου: Αύξηση κερδών κατά +18% για τις εισηγμένες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση

Αναλύσεις
09/06/2026 - 09:58

ΧΑ: Οι 2360 μονάδες αποτελούν την κοντινότερη αντίσταση για το ΓΔ

Ναυτιλία
09/06/2026 - 09:49

EΒΕΠ - «Πειραιάς-Ανοιχτές Θάλασσες»: Βράβευση των πρώτων εισαχθέντων φοιτητών σε σχολές ναυτιλιακών σπουδών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/06/2026 - 09:43

Παπασταύρου: Η προεδρία στο East Med Gas Forum επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο 

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 09:33

Φάις Συμμετοχών Α.Ε.: Πρόταση για μέρισμα, πρόγραμμα επανεπένδυσης και επιστροφή κεφαλαίου

Οικονομία
09/06/2026 - 09:25

Πρόοδος χωρίς σύγκλιση: Γιατί οι πολίτες είναι κυριευμένοι από την αίσθηση της ανισότητας

Ειδήσεις
09/06/2026 - 09:21

Πλοίο που μετέφερε υγραέριο η πιθανότερη εκδοχή για τη... μυστηριώδη οσμή στην Αττική

Ειδήσεις
09/06/2026 - 09:12

ifo: Η οικονομία αναπτύσσεται σε δώδεκα γερμανικά κρατίδια

Πολιτική
09/06/2026 - 09:03

Πιερρακάκης: «Ενεργειακή» ρήτρα διαφυγής με στόχο επενδύσεις και ανθεκτικότητα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/06/2026 - 08:42

Σε τροχιά αλλαγής ιδιοκτησίας η ΕΤΑΝΑΠ (νερό Σαμαριά) - Tα «κλειδιά» των εξελίξεων

Ειδήσεις
09/06/2026 - 08:38

Οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 5 ετών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 08:21

Ο Λίβανος στο χείλος ενός νέου εμφυλίου πολέμου

Φορολογία
09/06/2026 - 08:12

Φοροδιαφυγή: «Βαρύς πέλεκυς» για παραβάσεις σε παραστατικά

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 23:26

Αναστροφή κλίματος στη Wall: Ράλι ημιαγωγών μετά τη βουτιά της Παρασκευής

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:20

Ουκρανία: Πέντε χρόνια φυλάκιση για τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε υπόθεση διαφθοράς

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:10

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/06/2026 - 23:00

ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση ύψους 4 εκατ. ευρώ για τον χωροταξικό σχεδιασμό στις υδατοκαλλιέργειες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 22:50

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:42

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Κούβας: Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:40

Νέα ήττα Τραμπ: Ομοσπονδιακός δικαστής ακυρώνει το τέλος $100.000 για τις βίζες H-1B

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:30

Ουγγαρία: Περικοπές 40% στις αποδοχές των βουλευτών στο πλαίσιο δημοσιονομικής εξυγίανσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ