Σε τροχιά υλοποίησης η επένδυση €200 εκατ. από τα ΗΑΕ στην Ερμιονίδα

Βήμα - βήμα προχωρά ένα εμβληματικό έργο για τον ελληνικό τουρισμό αλλά ειδικά για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ερμιονίδας. Ο λόγος για τη μεγάλη επένδυση, των 203 εκατ. ευρώ και πλέον που υλοποιεί η Scarlet Beach Α.Ε., η οποία συνδέεται με την International Holding Company, του επενδυτικού βραχίονα της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και συγκεκριμένα με το Σεΐχη Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, διάδοχο του θρόνου του Άμπου Ντάμπι.

Έτσι, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, το οποίο περιλαμβάνει και τουριστικό λιμένα σκαφών αναψυχής στη θέση Πετροθάλασσα του Δήμου Ερμιονίδας. Να σημειωθεί ότι η επένδυση έχει ήδη λάβει έγκριση με το Προεδρικό Διάταγμα της 12ης Ιουλίου 2025 (ΦΕΚ 521/Δ/2025) για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ),

Σημειώνεται ότι το ακίνητο ανήκει στην εταιρεία Scarlet Beach και καλύπτει συνολική έκταση 234.686 τ.μ.. Από αυτήν, έχουν εξαιρεθεί οι εκτάσεις που καταλαμβάνονται από τα υδατορέματα (9.622 τ.μ.) και η ζώνη παραλίας (7.545 τ.μ.), με αποτέλεσμα η καθαρή έκταση ανάπτυξης να διαμορφώνεται στα 217.518 τ.μ..

Στη συγκεκριμένη ζώνη, που χαρακτηρίζεται με γενική χρήση «Τουρισμός – Αναψυχή», επιτρέπονται ειδικές χρήσεις, όπως: τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια), τουριστικές κατοικίες, τουριστικο λιμένα, εμπορικά καταστήματα και εγκαταστάσεις εστίασης, αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές, κ.α..

Ο συντελεστής δόμησης έχει καθοριστεί στο 0,12, με συνολική επιτρεπόμενη δόμηση 26.102 τ.μ., εκ των οποίων το 60% (15.661 τ.μ.) προορίζεται για το κεντρικό ξενοδοχειακό συγκρότημα και τις ειδικές τουριστικές υποδομές και το 40% (10.441 τ.μ.) για τις Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες (ΤΕΚ).

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται στα 10,75 μέτρα για το ξενοδοχείο και 7,50 μέτρα για τις τουριστικές κατοικίες. Προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία φυτεμένων δωμάτων για περιβαλλοντική αναβάθμιση και καλύτερη ένταξη των κτιρίων στο τοπίο.

Η επένδυση περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος 5 αστέρων με δυναμικότητα 388 κλινών, που θα πλαισιώνεται από:

παρακείμενες κατοικίες τύπου bungalows,

ειδικές εγκαταστάσεις ευεξίας και αναζωογόνησης (SPA) και

χώρους εστίασης, αναψυχής και παιδότοπο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΧΑΣΕ, προβλέπεται η δημιουργία τουριστικού λιμένα έμπροσθεν του ακινήτου, με δυνατότητα φιλοξενίας 13 σκαφών αναψυχής, μήκους έως 40 μέτρων.

Η επένδυση χαρακτηρίζεται «στρατηγική» και εντάχθηκε το Μάιο του 2023 στο σχετικό καθεστώς του Ν.4864/2021 για στρατηγικές επενδύσεις, λαμβάνοντας τα ευεργετήματα της Ταχείας Αδειοδότησης και της Χωροθέτησης.

Υπενθυμίζεται ότι συνδεδεμένη, με τους επενδυτές του Scarlet Beach Α.Ε., εταιρεία αναπτύσσει και την ελαιοκαλλιέργεια έχοντας στην ιδιοκτησία της ελαιώνα 40 χιλ. δέντρων. Πρόκειται για την «Olivian Groves Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Olivian Groves έχει στην κατοχή της δύο ελαιώνες στην Ερμιόνη. Η εταιρεία εξάγει δύο ελληνικά premium ελαιόλαδα, το «Hermioni», που παράγεται από την ποικιλία Μανάκι, και το «Hrysos», που παράγεται από την περίφημη ποικιλία «Κορωνέικη».