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Οι «ειρηνευτικές συμφωνίες» του Τραμπ και η αλήθεια πίσω από τους ισχυρισμούς
Ειδήσεις
11:11 - 22 Αυγ 2025

Οι «ειρηνευτικές συμφωνίες» του Τραμπ και η αλήθεια πίσω από τους ισχυρισμούς

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι έχει «τερματίσει έξι ή και επτά πολέμους» μέσα στη δεύτερη προεδρική του θητεία, προβάλλοντας αυτά τα επιτεύγματα ως λόγο για να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης. Όμως, σύμφωνα με ανάλυση του Foreign Policy, πολλές από τις περιπτώσεις που παρουσιάζει ως προσωπικές του επιτυχίες δεν είναι τόσο ξεκάθαρες.

Ινδία – Πακιστάν

Τον Μάιο, ο Τραμπ ανάρτησε στα social media ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν σε «πλήρη και άμεση εκεχειρία» έπειτα από «νύχτα διαπραγματεύσεων» με αμερικανική μεσολάβηση. Η πλευρά του Πακιστάν ενίσχυσε αυτόν τον ισχυρισμό, φτάνοντας στο σημείο να προτείνει τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης. Όμως η Ινδία αρνήθηκε τον αμερικανικό ρόλο, λέγοντας πως η συμφωνία προέκυψε από απευθείας επαφές Ινδών και Πακιστανών αξιωματούχων.

Ρουάντα – Κονγκό

Η Ουάσινγκτον μεσολάβησε σε προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ρουάντας και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, με υπογραφή στον Λευκό Οίκο τον Ιούνιο και ακολούθως εκεχειρία στο Κατάρ τον Ιούλιο. Όμως η κατάπαυση του πυρός δεν κράτησε, καθώς οι αντάρτες του M23 αποχώρησαν από τις συνομιλίες.

Καμπότζη – Ταϊλάνδη

Μετά από αιματηρά επεισόδια στα σύνορα, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 40 άνθρωποι και εκτοπίστηκαν 300.000, ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός στα τέλη Ιουλίου. Η κύρια μεσολάβηση ανήκε στη Μαλαισία, ενώ ΗΠΑ και Κίνα είχαν δευτερεύοντα ρόλο. Παρά ταύτα, ο Τραμπ έσπευσε να δηλώσει πως η εκεχειρία έγινε «μετά την εμπλοκή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν

Σε αυτήν την περίπτωση, ο ρόλος του Τραμπ ήταν πιο ουσιαστικός: στην Ουάσινγκτον υπογράφηκε συμφωνία για τον «διάδρομο Ζανγκεζούρ». Το πέρασμα μετονομάστηκε σε «Trump Route for International Peace and Prosperity», ενώ αμερικανική εταιρεία πήρε δικαιώματα εκμετάλλευσης.

Ισραήλ – Ιράν

Τον Ιούνιο, ο Τραμπ ανακοίνωσε εκεχειρία μετά από 12 μέρες συγκρούσεων και αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η εκεχειρία φαίνεται να κράτησε, αλλά οι βασικές αιτίες παραμένουν, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο πόσο σοβαρή ήταν η ζημιά στο ιρανικό πρόγραμμα.

Ο Τραμπ επικαλείται επίσης τη διαμάχη Αιγύπτου – Αιθιοπίας για το φράγμα του Νείλου, αν και οι δύο χώρες δεν βρίσκονται σε πόλεμο, όπως και τη Σερβία με το Κόσοβο, όπου ο ρόλος των ΗΠΑ περιορίστηκε σε μια οικονομική συμφωνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να χτίσει το αφήγημα του «ειρηνοποιού», παρουσιάζοντας μια σειρά από εκεχειρίες και συμφωνίες ως δικές του νίκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις όντως έπαιξε ρόλο, σε άλλες όμως υπερβάλλει ή αποδίδει στον εαυτό του αποτελέσματα που προέκυψαν από τρίτους.

Όπως επισημαίνει το Foreign Policy, η εικόνα που προβάλλεται είναι πιο περίπλοκη από την εκδοχή που προωθεί ο Λευκός Οίκος.

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