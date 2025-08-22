Αμερικανική οικονομία: Η δύσκολη εξίσωση που καλείται να λύσει η Fed

Η αμερικανική οικονομία δείχνει να μπαίνει σε μια περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας, με τον πληθωρισμό να αναθερμαίνεται, τις επενδύσεις να περιορίζονται και την αγορά εργασίας να δοκιμάζει τις αντοχές της.

Σε ανάλυσή τους οι New York Times προειδοποιούν ότι οι κίνδυνοι στασιμοπληθωρισμού επανέρχονται στο προσκήνιο, την ώρα που η Fed καλείται να λάβει δύσκολες αποφάσεις με αβέβαιες συνέπειες.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανάλυση, οι οικονομολόγοι εδώ και καιρό προειδοποιούν για μια «τέλεια καταιγίδα» στην οικονομία των ΗΠΑ, καθώς υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι τόσο ο πληθωρισμός όσο και η αγορά εργασίας κινούνται σε προβληματική κατεύθυνση.

Οι τιμές, που για ένα διάστημα είχαν αποκλιμακωθεί, δείχνουν ξανά τάσεις ανόδου. Οι καταναλωτικές δαπάνες φαίνονται υψηλές, αλλά ίσως αυτό είναι παραπλανητικό, αφού οι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερα για τα ίδια προϊόντα. Δεν αποκλείεται, επίσης, οι καταναλωτές να έσπευσαν να αγοράσουν νωρίτερα και μαζικότερα, εκμεταλλευόμενοι τις θερινές εκπτώσεις και φοβούμενοι νέες αυξήσεις τιμών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κεντρικοί τραπεζίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις, ενώ οι δασμοί που έχει επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχουν ακόμη πλήρως αποτυπωθεί στις τιμές. Για μήνες οι εισαγωγείς προσπάθησαν να περιορίσουν το κόστος, συγκεντρώνοντας αποθέματα πριν την εφαρμογή των μέτρων. Το ζήτημα όμως δεν αγγίζει μόνο τις αμερικανικές εταιρείες: ξένες βιομηχανίες εμφανίζονται διστακτικές να επενδύσουν στις ΗΠΑ, καθώς δεν γνωρίζουν το πραγματικό κόστος των δασμών ούτε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν στο διεθνές εμπόριο. Ως αποτέλεσμα, οι επενδύσεις στη βιομηχανία μειώθηκαν, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που σημείωναν άνοδο.

Αυτή η επιφυλακτικότητα τροφοδοτεί κλίμα απαισιοδοξίας και στους εργαζομένους, που είτε αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες είτε κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας. Παρά το γεγονός ότι οι απολύσεις δεν έχουν αυξηθεί, η ανεργία κινείται γύρω στο 4%–4,2%. Σε αυτό το περιβάλλον, υπάρχει ο κίνδυνος ο πληθωρισμός να παγιωθεί. Ωστόσο, ούτε μια πιθανή αύξηση της ανεργίας θα εγγυηθεί μείωση των τιμών. Το χειρότερο σενάριο θα ήταν ο «στασιμοπληθωρισμός», δηλαδή να αυξάνονται οι τιμές, ενώ παράλληλα μειώνονται τα εισοδήματα και καταρρέει η κατανάλωση.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η Fed θα βρεθεί μπροστά στο δίλημμα: είτε να μειώσει τα επιτόκια στηρίζοντας την ανάπτυξη με κίνδυνο να απογειωθεί ο πληθωρισμός, είτε να διατηρήσει σφιχτή νομισματική πολιτική επιτρέποντας όμως την περαιτέρω επιδείνωση στην αγορά εργασίας.

Αν και η αμερικανική οικονομία δεν έχει ακόμη φτάσει σε αυτό το σημείο – καταλήγει η ανάλυση των NYT – πολλές επιχειρήσεις ήδη προεξοφλούν πτώση εσόδων και μείωση της απασχόλησης, μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά μετά την πανδημία.