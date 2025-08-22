Ασιατικές αγορές: Μεικτά πρόσημα με το... αυτί στον Πάουελ

Ο Kospi της Νότιας Κορέας είχε άνοδο 0,66% και ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης κινήθηκε 0,41% υψηλότερα.
Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,18%, ενώ ο Topix αυξήθηκε κατά 0,37%.
Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έχασε 0,3% αφού ο δείκτης ξεπέρασε το όριο των 9.000 μονάδων για πρώτη φορά την Πέμπτη.
Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 1,18%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ πρόσθεσε 0,32%.
Ο Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε κατά 0,52% στο άνοιγμα.