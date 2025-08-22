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Ασιατικές αγορές: Μεικτά πρόσημα με το... αυτί στον Πάουελ
Χρηματιστήρια
09:59 - 22 Αυγ 2025

Ασιατικές αγορές: Μεικτά πρόσημα με το... αυτί στον Πάουελ

Reporter.gr Newsroom
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Τα χρηματιστήριο της Ασίας κατέγραψαν μεικτά πρόσημα την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας είχε άνοδο 0,66% και ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης κινήθηκε 0,41% υψηλότερα.

Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,18%, ενώ ο Topix αυξήθηκε κατά 0,37%.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έχασε 0,3% αφού ο δείκτης ξεπέρασε το όριο των 9.000 μονάδων για πρώτη φορά την Πέμπτη.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 1,18%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ πρόσθεσε 0,32%.

Ο Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε κατά 0,52% στο άνοιγμα.

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