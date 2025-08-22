Ζελένσκι: Η Ρωσία «κάνει ό,τι μπορεί» προκειμένου να αποτρέψει μια συνάντησή μου με τον Πούτιν

Η Ρωσία επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε συνάντηση με την Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν νέες κυρώσεις στη Μόσχα σε περίπτωση που η χώρα δεν επιδείξει διάθεση για ειρήνη.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε στο Κίεβο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία από άλλα κράτη. Ανέφερε ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι παρόμοιες με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο θεωρεί μια επίθεση εναντίον ενός μέλους της συμμαχίας ως επίθεση εναντίον όλων.

«Πρόκειται για την αρχή ενός σημαντικού εγχειρήματος, που δεν είναι εύκολο, καθώς οι εγγυήσεις αφορούν τόσο όσα μπορούν να προσφέρουν οι εταίροι στην Ουκρανία, όσο και το πώς θα πρέπει να οργανωθεί ο ουκρανικός στρατός και πού μπορούν να βρεθούν ευκαιρίες για να διατηρήσει τη δύναμή του», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός ηγέτης κάλεσε, επίσης, τους συμμάχους της χώρας του να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία ώστε να υιοθετήσει «τουλάχιστον μια ελάχιστα παραγωγική στάση».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι έχει καλέσει επανειλημμένα τον Πούτιν να τον συναντήσει, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε συμφωνήσει σε μια τέτοια συνάντηση σε τηλεφωνική συνομιλία μαζί του.

«Οι Ρώσοι κάνουν ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν τη συνάντηση», δήλωσε ο Ζελένσκι και πρόσθεσε: «Σε αντίθεση με τη Ρωσία, η Ουκρανία δεν φοβάται καμία συνάντηση με ηγέτες».