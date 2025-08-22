ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γκίκας: Ελλάδα και Ιαπωνία ενισχύουν τις διμερείς σχέσεις τους στο ναυτιλιακό τομέα
Ναυτιλία
16:44 - 22 Αυγ 2025

Γκίκας: Ελλάδα και Ιαπωνία ενισχύουν τις διμερείς σχέσεις τους στο ναυτιλιακό τομέα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις ισχυρές οικονομικές σχέσεις και τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας Ελλάδας – Ιαπωνίας αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, κατά τη συνάντησή του στο Υπουργείο Ναυτιλίας με πενταμελή Ιαπωνική Κοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας ήταν ο βουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Ryu Hirofumi, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Ελλάδα. Την αντιπροσωπεία συνόδευε ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Αθήνα, κ. Koichi Ito.

Ο κ. Γκίκας, απευθυνόμενος προς την Ιαπωνική Αντιπροσωπεία, αφού τους καλωσόρισε στην χώρα μας, ανέφερε ότι: «Προσβλέπουμε στην ενίσχυση και στην περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών μας σχέσεων με βάση την κοινή δήλωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υπέγραψαν τον Ιανουάριο του 2023 οι ηγέτες των δύο χωρών μας και η οποία προσδίδει νέα δυναμική στις σχέσεις μας».

Στα ζητήματα που άπτονται του ναυτιλιακού τομέα ο υφυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια της Ελληνικής κυβέρνησης για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην «πράσινη μετάβαση» της Ναυτιλίας, στο πλαίσιο του ΙΜΟ, επισημαίνοντας: «Προσδοκούμε στην συνέχιση της αγαστής συνεργασίας Ελλάδος - Ιαπωνίας και στην αλληλοϋποστήριξη στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και ενόψει των διαδικασιών για την εκλογή του Συμβουλίου του ΙΜΟ, για την διετία 2026-2027, όπου Ελλάδα και Ιαπωνία έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για Μέλη της «Κατηγορίας Α». Και βεβαίως η συνεργασία μας θα επεκταθεί και στα λοιπά θέματα της κρίσιμης Συνόδου του Οργανισμού, το Φθινόπωρο».

Εξειδικεύοντας ο κ. Γκίκας, τόνισε την επιλογή των Ιαπωνικών Ναυπηγείων από τους Έλληνες πλοιοκτήτες για κατασκευή και εργασίες αναβάθμισης και σημείωσε ότι η Ιαπωνία, μετά την Κίνα και τη Νότια Κορέα, αποτελεί την 3η προτίμηση των Ελλήνων πλοιοκτητών για την κατασκευή νέων πλοίων, κυρίως Bulk Carriers και LNG. Υπογράμμισε, δε, ότι τα τελευταία 60 χρόνια πάνω από 1500 ποντοπόρα πλοία Ελληνικών συμφερόντων έχουν κατασκευαστεί στην Ιαπωνία.

Ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε, επίσης, στην δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, με βάση τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα, το οποίο έχει θέσει και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Από την πλευρά της, η Ιαπωνική Αντιπροσωπεία εξέφρασε, επίσης, την βούληση για ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον ναυτιλιακό τομέα, όπως και στα ζητήματα νέων τεχνολογιών, πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Συμφώνησε δε απολύτως με την αναγκαιότητα διασφάλισης της ασφαλούς και ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Καταλήγοντας, ο κ. Γκίκας τόνισε ότι η Ιαπωνία έχει προταθεί να είναι η τιμώμενη χώρα στην ΔΕΘ το 2026, ενώ αναφέρθηκε στην περσινή επίσκεψη της ΑΕ Πριγκίπισσας Κάκο της Ιαπωνίας στην Αθήνα και στην Κέρκυρα, που απετέλεσε μείζον γεγονός, με αφορμή την επέτειο των 125 χρόνων σύναψης διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Ολοκληρώθηκε η τελευταία αίρεση της Δημόσιας Πρότασης
Ανακοινώσεις

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Ολοκληρώθηκε η τελευταία αίρεση της Δημόσιας Πρότασης

Εμπορικό deal ΗΠΑ-ΕΕ: «Ανάσα» για τις αγορές, «πονοκέφαλος» για τις επιχειρήσεις
Ειδήσεις

Εμπορικό deal ΗΠΑ-ΕΕ: «Ανάσα» για τις αγορές, «πονοκέφαλος» για τις επιχειρήσεις

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 25 έως 29 Αυγούστου
Εργασιακά

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 25 έως 29 Αυγούστου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπασταύρου στο Fox Business: Στρατηγικοί σύμμαχοι Ελλάδα και ΗΠΑ στην ενέργεια
Πολιτική

Παπασταύρου στο Fox Business: Στρατηγικοί σύμμαχοι Ελλάδα και ΗΠΑ στην ενέργεια

Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές με reopening του 10ετούς ομολόγου 2036 για ενίσχυση ρευστότητας
Ομόλογα

Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές με reopening του 10ετούς ομολόγου 2036 για ενίσχυση ρευστότητας

ΕΟΤ: Ισχυρό ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για τον Ελληνικό συνεδριακό τουρισμό
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΟΤ: Ισχυρό ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για τον Ελληνικό συνεδριακό τουρισμό

Ανάλυση EY-Parthenon για τον κλάδο του νερού στην Ελλάδα: Προοπτική ανάπτυξης, αλλά και ανάγκες για επενδύσεις
ΥΔΡΕΥΣΗ

Ανάλυση EY-Parthenon για τον κλάδο του νερού στην Ελλάδα: Προοπτική ανάπτυξης, αλλά και ανάγκες για επενδύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
09/06/2026 - 17:09

Τσαβδαρίδης: Η κλιματική προσαρμογή «κλειδί» για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής

Πολιτική
09/06/2026 - 17:06

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των διανομέων

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 17:03

Στα «πράσινα» η Wall Street καθώς συνεχίζεται το τεχνολογικό ράλι

Εργασιακά
09/06/2026 - 16:58

Κεραμέως στο «Ελλάδα 2030»: Στόχος μας μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων

Ειδήσεις
09/06/2026 - 16:48

Bloomberg για FCAS: Ναυάγησε το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους λόγω γαλλογερμανικής διαμάχης

Πολιτική
09/06/2026 - 16:42

KKE για predator: Τα νέα στοιχεία επιβάλλουν άμεση σύγκλιση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
09/06/2026 - 16:38

Παπασταύρου στο Fox Business: Στρατηγικοί σύμμαχοι Ελλάδα και ΗΠΑ στην ενέργεια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 16:31

Αναρτήθηκαν τα vouchers Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

Ειδήσεις
09/06/2026 - 16:14

21ο πακέτο της ΕΕ κατά Ρωσίας: Στο στόχαστρο πετρέλαιο, τράπεζες, cryptos και αλιευτικά προϊόντα

Πολιτική
09/06/2026 - 16:10

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 16:04

Premia: Στις 10 Ιουνίου η επαναληπτική συνεδρίαση των ομολογιούχων του δανείου των €100 εκατ.

Ειδήσεις
09/06/2026 - 15:49

ΗΠΑ: Έπεσε στα $55,9 δισ. το εμπορικό έλλειμμα τον Απρίλιο

Ομόλογα
09/06/2026 - 15:47

Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές με reopening του 10ετούς ομολόγου 2036 για ενίσχυση ρευστότητας

Ειδήσεις
09/06/2026 - 15:42

«Έξυπνες Γέφυρες»: Στο επίκεντρο η παρακολούθηση της «υγείας» των υποδομών με σύγχρονα εργαλεία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/06/2026 - 15:41

Η PEUGEOT ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των GTi, παρουσιάζοντας το νέο PEUGEOT E-208 GTi

Πολιτική
09/06/2026 - 15:38

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε Φλωρίδη: Να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών - Να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης

Αυτοδιοίκηση
09/06/2026 - 15:29

Δούκας: Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες της πόλης και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους γονείς

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/06/2026 - 15:28

Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 15:25

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση απόκτησης ελέγχου επί της MED FRIGO από την OB STREEM

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/06/2026 - 15:21

Η δυναμική πορεία της AION στην Ευρώπη συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 15:15

Παπακωνσταντίνου (IDEAL Holdings): Το σήμα για την είσοδο στο χρηματιστήριο - Το πλάνο ανάπτυξης

Πολιτική
09/06/2026 - 15:05

Φλωρίδης: «A la carte» η στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη δικαιοσύνη

Νομίσματα
09/06/2026 - 14:49

Bitcoin: Στα $63.000 μετά τη βίαιη διόρθωση – Έχασε 24% της αξίας του σε 30 ημέρες

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 14:39

Μπρατάκος: Σχεδιάζουμε με ορίζοντα 15ετίας μια βιώσιμη, ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία για την Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 14:36

Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια: «Θα διερευνήσουμε τι συνέβη»

Πολιτική
09/06/2026 - 14:29

ΠΑΣΟΚ: Αλλεπάλληλοι θάνατοι κρατουμένων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας - Επιτακτική η λήψη άμεσων μέτρων

Πολιτική
09/06/2026 - 14:23

Πλεύρης: Πτώση 26% στις ροές το 2026 – Πολιτική σύγκρουση για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/06/2026 - 14:18

Λαμπερά εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα - Talk of the town το ολοήμερο party με χορηγούς τους ρ/σ Pepper και Happy

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/06/2026 - 14:04

Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026

Ειδήσεις
09/06/2026 - 14:02

Αίγιο: Νεκροί μία γυναίκα 54 ετών και ο 26χρονος γιος της - Ανακρίνεται ο σύντροφος της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ