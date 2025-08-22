Γκίκας: Ελλάδα και Ιαπωνία ενισχύουν τις διμερείς σχέσεις τους στο ναυτιλιακό τομέα

Στις ισχυρές οικονομικές σχέσεις και τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας Ελλάδας – Ιαπωνίας αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, κατά τη συνάντησή του στο Υπουργείο Ναυτιλίας με πενταμελή Ιαπωνική Κοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας ήταν ο βουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Ryu Hirofumi, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Ελλάδα. Την αντιπροσωπεία συνόδευε ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Αθήνα, κ. Koichi Ito.

Ο κ. Γκίκας, απευθυνόμενος προς την Ιαπωνική Αντιπροσωπεία, αφού τους καλωσόρισε στην χώρα μας, ανέφερε ότι: «Προσβλέπουμε στην ενίσχυση και στην περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών μας σχέσεων με βάση την κοινή δήλωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υπέγραψαν τον Ιανουάριο του 2023 οι ηγέτες των δύο χωρών μας και η οποία προσδίδει νέα δυναμική στις σχέσεις μας».

Στα ζητήματα που άπτονται του ναυτιλιακού τομέα ο υφυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια της Ελληνικής κυβέρνησης για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην «πράσινη μετάβαση» της Ναυτιλίας, στο πλαίσιο του ΙΜΟ, επισημαίνοντας: «Προσδοκούμε στην συνέχιση της αγαστής συνεργασίας Ελλάδος - Ιαπωνίας και στην αλληλοϋποστήριξη στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και ενόψει των διαδικασιών για την εκλογή του Συμβουλίου του ΙΜΟ, για την διετία 2026-2027, όπου Ελλάδα και Ιαπωνία έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για Μέλη της «Κατηγορίας Α». Και βεβαίως η συνεργασία μας θα επεκταθεί και στα λοιπά θέματα της κρίσιμης Συνόδου του Οργανισμού, το Φθινόπωρο».

Εξειδικεύοντας ο κ. Γκίκας, τόνισε την επιλογή των Ιαπωνικών Ναυπηγείων από τους Έλληνες πλοιοκτήτες για κατασκευή και εργασίες αναβάθμισης και σημείωσε ότι η Ιαπωνία, μετά την Κίνα και τη Νότια Κορέα, αποτελεί την 3η προτίμηση των Ελλήνων πλοιοκτητών για την κατασκευή νέων πλοίων, κυρίως Bulk Carriers και LNG. Υπογράμμισε, δε, ότι τα τελευταία 60 χρόνια πάνω από 1500 ποντοπόρα πλοία Ελληνικών συμφερόντων έχουν κατασκευαστεί στην Ιαπωνία.

Ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε, επίσης, στην δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, με βάση τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα, το οποίο έχει θέσει και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Από την πλευρά της, η Ιαπωνική Αντιπροσωπεία εξέφρασε, επίσης, την βούληση για ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον ναυτιλιακό τομέα, όπως και στα ζητήματα νέων τεχνολογιών, πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Συμφώνησε δε απολύτως με την αναγκαιότητα διασφάλισης της ασφαλούς και ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Καταλήγοντας, ο κ. Γκίκας τόνισε ότι η Ιαπωνία έχει προταθεί να είναι η τιμώμενη χώρα στην ΔΕΘ το 2026, ενώ αναφέρθηκε στην περσινή επίσκεψη της ΑΕ Πριγκίπισσας Κάκο της Ιαπωνίας στην Αθήνα και στην Κέρκυρα, που απετέλεσε μείζον γεγονός, με αφορμή την επέτειο των 125 χρόνων σύναψης διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών.