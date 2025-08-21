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Reuters: Σχέδιο εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία – Υπό εξέταση αμερικανική διοίκηση και ζώνη απαγόρευσης πτήσεων
Ειδήσεις
18:23 - 21 Αυγ 2025

Reuters: Σχέδιο εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία – Υπό εξέταση αμερικανική διοίκηση και ζώνη απαγόρευσης πτήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Έτοιμο φέρεται να είναι το σχέδιο που έχουν εκπονήσει ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ευρωπαϊκές χώρες, αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Ουκρανία, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Οι στρατιωτικές επιλογές που εξετάζονται πρόκειται να παρουσιαστούν στους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των χωρών που συμμετέχουν στις σχετικές διαπραγματεύσεις και πιθανώς θα αναλάβουν ρόλο στην εφαρμογή των εγγυήσεων.

«Αυτές οι επιλογές θα παρουσιαστούν στους συμβούλους εθνικής ασφάλειας κάθε χώρας για να ληφθούν υπόψη στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες», ανέφερε ο αμερικανικός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των εξελίξεων, μία από τις προτάσεις περιλαμβάνει την αποστολή ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν τον επιχειρησιακό έλεγχο αυτών των δυνάμεων.

Όσον αφορά την αμερικανική αεροπορική υποστήριξη, εξετάζονται διάφορα σενάρια, όπως η αποστολή επιπλέον συστημάτων αεράμυνας ή ακόμη και η επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων με συμμετοχή αμερικανικών μαχητικών.

Σημειώνεται ότι οι σχετικές συναντήσεις ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους είχαν διάρκεια από την Τρίτη (19/8) μέχρι και σήμερα, Πέμπτη (21/8) στην Ουάσιγκτον και ακολούθησαν τη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας (18/8), κατά την οποία η υπόσχεση του Τραμπ για εγγυήσεις ασφάλειας προς το Κίεβο ανανέωσε τις ελπίδες της Ουκρανίας, χωρίς, ωστόσο, να αποτελεί και την απάντηση για όλα τα ανοιχτά ερωτήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές εκτιμούν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να καθοριστεί τι θα ήταν στρατιωτικά εφικτό και αποδεκτό από το Κρεμλίνο. Ένα πιθανό σενάριο, όπως είχε διαφανεί και τις προηγούμενες ημέρες, είναι η αποστολή ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία υπό την ευθύνη των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές του Reuters. Ωστόσο, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει αποκλείσει τη συμμετοχή στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ στην ειρηνευτική διαδικασία.

Ο Τραμπ, από τη μεριά του, έχει αποκλείσει δημόσια την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αφήνοντας όμως ανοιχτό ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ μέσω αεροπορικής υποστήριξης, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παροχή περισσότερων συστημάτων αεράμυνας και πιθανή επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων με μαχητικά των ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κίρ Σταρμερ, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων μετά το τέλος του πολέμου, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δηλώνει, επίσης, ανοιχτός στη συμμετοχή της χώρας του.

Ωστόσο, Γερμανοί αξιωματικοί του στρατού προειδοποιούν ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, καθώς μια ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία θα απαιτούσε την ανάπτυξη δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 18:54
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